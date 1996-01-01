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Ты меня пригласи в ресторан
Необычные шоу, шутки и конкурсы, которые готовят рестораны и ночные клубы Владивостока, гарантируют жаркую ночь. Правда, подробно о программе администраторы предпочитают не распространяться - иначе сюрприза не получится.
В Sky-bar "Pacific" отеля "Хендэ" с 22.30 31 декабря до 6 утра 1 января гостей ждет увлекательная программа, призы (в том числе и билеты на празднование здесь же дня св. Валентина, проживание в отеле), приветственные коктейли, обильный новогодний стол со спиртными и прохладительными напитками. Кроме того, отель предлагает комфортные номера по специальной цене 90 у.е.
В ресторане "Семь футов" музыкальную программу будут вести артисты театра "Кураж". В стоимость входного билета (200 у.е.) входит место за столиком, горячие и холодные закуски, спиртное.
Ночной клуб "Бездонная бочка" планирует организовать фуршет. В данном случае это будет не "еда стоя", а просто один большой стол. Впрочем, основное меню не отменяется. При желании и за отдельную плату вам приготовят заказанные блюда. Дед Мороз, Снегурочка и Снежинки приготовили гостям самые разные конкурсы, шоу и, конечно, же подарки.
Новогодняя программа ресторана "Замок охотника" обойдется в 3 тыс. руб. Кроме традиционных новогодних персонажей, публику будут веселить цыгане. Живого медведя на цепи не обещают, но веселье гарантируют. Зал рассчитан на 45-50 мест.
Ресторан "Акфес-Сейо" 31 декабря не работает. Но во все предновогодние дни желающих провести предпраздничную разминку или корпоративные Новый год будут развлекать артисты. Программа этих дней пока держится в секрете.
Отель и ресторан "Влад Мотор Инн" приглашает встретить Год Петуха за 250 у.е. и плюс 164 у.е. за номер в отеле. В цену включены праздничный стол, шоу- и музыкальная программы, буфет, правда, без спиртных напитков, и призы. Если гости выкупают билеты до 6 декабря, они получают ощутимые скидки, билет на праздник за 200 у.е., номер в отеле - за 117 у.е.
Ресторан "Лесная заимка" обещает песни и танцы. Билет стоит 150 у.е., куда входят праздничная программа и стол (горячие, холодные закуски, на 2 человек по 1 бутылке шампанского, водки, литр брусничного сока, минеральная вода). За 100 у.е. предлагают отдых в номерах гостиницы.
Итальянский ресторан "Маоро Джанванни" в новогоднюю ночь работает только до 9 вечера. Если до традиционных 22.00-22.30 вы захотите провести застольную разминку, можно попробовать итальянские блюда.
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