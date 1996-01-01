Контроль капремонта ведет администрация

Коммунальщики Владивостока торопятся завершить основные работы по капитальному ремонту жилых домов до наступления холодов, чтобы без сбоев войти в зиму. Ежедневный строгий контроль над качеством и сроками работ по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА ведут сотрудники администрации Владивостока и организации технадзора.

Напомним, в 2010 г. Владивосток получил в рамках федеральной программы капитального ремонта небывало крупную для города сумму - 945 млн руб., из которых 5% внесли сами жильцы. В программу включены 197 многоквартирных домов. Специалисты ведут работы по замене систем отопления, водоснабжения и канализации, обновляют кровли и фасады, устанавливают лифты.

Во многих домах столь масштабный ремонт начался впервые со времени их постройки. Например, как в многоэтажке по улице Русская, 55а. Дом построен менее 20 лет назад, не самый старый, но ему уже требуется капитальный ремонт. За два десятка лет коммуникации пришли в негодность: трубы покрылись ржавчиной, периодически возникали течи. На сегодняшний день сотни метров труб 10-подъездного дома уже заменены, сейчас монтируют изоляцию, а в ближайшее время установят тепловые счетчики.

Таких домов во Владивостоке много. Соответственно и работы много. Но значительную часть ремонта надо завершить до наступления холодов. Ведь, скажем, инженерные коммуникации необходимо подготовить до начала отопительного сезона, иначе в дома просто не поступит горячая вода и тепло. Учитывая, что обычно отопительный сезон во Владивостоке наступает в последних числах октября, подрядчикам необходимо завершить работы до 15 октября.

На днях в администрации Владивостока состоялось совещание с управляющими компаниями. Вопрос один и главный: как идет капремонт, уложитесь ли в сроки, какие проблемные участки возникли. Практически все управляющие компании отчитались, что подрядные организации, задействованные на ремонтах, в сроки укладываются. Если и возможны задержки, то не более чем на пять дней.

- На данный момент, по отчетам УК, работы выполнены в среднем на 80%. Всего в этом году в программу вошли 197 многоквартирных домов. По каждому дому ведется отдельный контроль, несколько раз в неделю мы выезжаем на проверку, - прокомментировала первый заместитель главы администрации Наталья ВОЙНОВСКАЯ. - Такой жесткий контроль оправдан. Во-первых, администрация Владивостока напрямую заинтересована, чтобы жилой фонд вовремя был отремонтирован и нормально вошел в зиму - от этого зависит социальная стабильность в городе. А во-вторых, успешное выполнение программы в этом году позволит получить деньги на ремонт домов в следующем.

Помимо четкого налаживания самих работ глава города Игорь Пушкарев потребовал обеспечить открытость и прозрачность всего процесса ремонта. Для этого на сайте городской администрации www.vlc.ru в разделе «ЖКХ» создан специальный раздел, где публикуются подробные отчеты в фотографиях о ходе ремонтных работ в домах: готовят такие отчеты организации, осуществляющие технический контроль над работами, поэтому никакой «лакировки» действительности там точно нет - чистые факты.