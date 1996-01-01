Посчитать и не прослезиться

Послезавтра в России стартует перепись населения, которая должна закончиться 25 октября. Удивительно, но о столь важном событии для страны мало информации. Кто-то что-то слышал, но не знает, в какие сроки она будет проходить. Кто-то знает, но не понимает, что от него требуется, а кто-то вообще об этом не знает и может запросто не открыть переписчику дверь.

- В эти надо обязательно сидеть дома что ли? - Спросила меня соседка. Дома сидеть обязательно не надо, но надо быть готовым, что придет переписчик, чтобы в вашем присутствии задать несколько вопросов. Переписчики придут и на вокзал, и в стационарные лечебные учреждения, будут переписные пункты и в аэропортах, например. Конечно, рекламы Всероссийской переписи, тех же роликов по телевидению, могло бы быть больше (ну, не больше, а просто могли бы быть, учитывая, что сейчас их нет вообще). Но спишем это на дефицит бюджета переписи, тем более, что мероприятие вообще было под угрозой срыва в связи с финансовым кризисом. Перепись хотели перенести на 2013 г., но специалисты заявили о потере надежности оценок, столь необходимой ученым-демографам. Процесс переписи выбился из графика. Она должна проходить раз в десять лет, а в девяностые годы ее не было. Последняя перепись была в 2002 году. По ее результатам, постоянное население России составляло 145,274 млн чел. По данным Росстата, в прошлом году нас было141,9 млн чел. Мы пропадаем миллионами! Как бы нам не прослезиться от данных этой переписи.

Автор этих строк работала переписчиком на переписи 1979 г. Два огромных дома-крейсера на улице Кирова были нашими. Помню строгое правило не брать у населения никаких документов, важно было записать все со слов людей, потому что государство и так знало, что записано о человеке в паспорте, а важно было знать, каким сам гражданин себя ощущает: женатым ли, имеющим ли детей, какой национальности и с каким образованием. Именно тогда в стране и обнаружилось большее количество замужних женщин, чем женатых мужчин. Но в том и была фишка - знание о самопозиционировании гражданина, а не о его метрических данных. В те годы никто не боялся открыть дверь, напоить уставшую девушку чаем, а то и предложить передохнуть на диванчике часок.

Перепись, по большому счету, событие не политическое, хотя для политики очень важное. Участие в ней не есть обязанность гражданина, но, однако, это не тот случай, когда надо демонстрировать государству свой гонор, «из политических соображений» от нее отказываясь. Недавнее заявление руководства Росстата о необходимости установления обязательного участия граждан в переписи и штрафов за уклонения от нее - лишь испуг статистиков от потенциальной возможности сорвать очень важное мероприятие, если вдруг население начнет от нее отказываться. Нет никакого штрафа, как, собственно, и платы гражданам за предоставление информации о себе родных. Хотя если отказ от общения с переписчиками примет массовый характер, власти будет о чем задуматься, как, например, о переставших интересовать население выборах.

Перепись нужна для долгосрочных экономических прогнозов. Например, от личных оценок населением состояния жилищных условий зависит принятие программных решений поддержки строительства жилья. Она нужна, чтобы иметь системное представление о причинах усилившейся в последние годы миграции населения. Может быть, мы в Приморье, наконец, будем знать относительно точную цифру приехавших к нам граждан из республик СНГ, а то данные разнятся уже в десятках тысяч. Важны и ответы безработных, недаром чуть ранее прошла перепись бомжей. Это позволит изучить рынок труда и создать новые рабочие места именно там, где это необходимо. Данные о численности детей школьного возраста помогут скорректировать планы по строительству школ. Данные о возрасте позволят спрогнозировать, когда и сколько человек будет выходить на пенсию, чтобы знать, увеличивать ли пенсионный возраст или уже перестать пугать этой возможностью россиян.

На перепись истрачено 18 млрд руб. Большая часть средств уйдет на зарплату переписчикам, которыми в эти дни выступают студенты, домохозяйки, пенсионеры. Отнеситесь к ним благожелательно, даже если они придут к вам в сопровождении милиции. Это не мера устрашения, это лишь обеспечение безопасности переписчиков-женщин в массе своей.