Люди пойдут вверх

До конца 2010 г. в Хабаровске, на проспекте 60-летия Октября, возведут надземный пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта «Южно-портовая».

Это место хорошо знакомо автомобилистам города по наличию здесь постоянных пробок. 10 лет назад дорога здесь была расширена, транспортный поток увеличился в несколько раз, однако пять светофоров, которые регулируют движение на двухкилометровом участке, сдерживают движение автомобилей. Надземный переход позволит демонтировать три электронных регулировщика и увеличить скорость прохождения транспортного потока.

Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, конструкция спроектирована с применением современных строительных материалов, для людей с ограниченными возможностями передвижения будет оборудован пандус. Стоимость объекта составляет около 30 млн рублей, к которым добавляются еще 18 млн рублей затрат на ремонт дорожного полотна - на этом участке проспекта появится разделительная бетонная полоса, которая несколько изменит схему маршрута движения автомобилистов.

Еще один надземный переход на соседней остановке «Юбилейная» построят уже в следующем году. Тогда можно будет ожидать ликвидации постоянной пробки на самом проблемном участке проспекта 60-летия Октября.