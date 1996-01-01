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Люди пойдут вверх
До конца 2010 г. в Хабаровске, на проспекте 60-летия Октября, возведут надземный пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта «Южно-портовая».
Это место хорошо знакомо автомобилистам города по наличию здесь постоянных пробок. 10 лет назад дорога здесь была расширена, транспортный поток увеличился в несколько раз, однако пять светофоров, которые регулируют движение на двухкилометровом участке, сдерживают движение автомобилей. Надземный переход позволит демонтировать три электронных регулировщика и увеличить скорость прохождения транспортного потока.
Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, конструкция спроектирована с применением современных строительных материалов, для людей с ограниченными возможностями передвижения будет оборудован пандус. Стоимость объекта составляет около 30 млн рублей, к которым добавляются еще 18 млн рублей затрат на ремонт дорожного полотна - на этом участке проспекта появится разделительная бетонная полоса, которая несколько изменит схему маршрута движения автомобилистов.
Еще один надземный переход на соседней остановке «Юбилейная» построят уже в следующем году. Тогда можно будет ожидать ликвидации постоянной пробки на самом проблемном участке проспекта 60-летия Октября.
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