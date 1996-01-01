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Тунгусский аврал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Из-за задержки на таможне уникального оборудования строители Тунгусского водозабора под Хабаровском вынуждены работать в привычном для россиян авральном режиме.

Три бригады немецких специалистов до наступления морозов должны пробурить и ввести в эксплуатацию девять скважин, запуск которых позволит Хабаровску получать дополнительно 25 тыс. кубометров воды в сутки с глубины 40-60 метров. Строители опускают в скважину водоподъемные трубы, насосные агрегаты, которые сделаны по спецзаказу в Германии. По технологии очистка тунгусской воды от марганца и железа - а содержание этих химических элементов в ней в несколько раз выше нормы - будет проходить под землей. Для этого после проведения лабораторных исследований немецкие инженеры для каждой скважины разработали и изготовили индивидуальные фильтры.

Однако, как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, чтобы получить высокотехнологичное оборудование из Германии, специалистам пришлось ждать несколько недель. Из-за несовершенства российского законодательства груз очень долго проходил таможенный контроль. По технологии бурение может проводиться только при плюсовых температурах, поэтому ввести в эксплуатацию скважины немецким специалистам необходимо до ноября. Стоимость этих работ оценивается в 200 миллионов рублей. Всего же в этом году на строительство Тунгусского водозабора будет израсходовано около 1,5 млрд рублей.

Активная разработка Тунгусского месторождения началась еще в 2006 г., вскоре после взрыва в китайском Цзилине. Тогда в приток Амура - реку Сунгари попали несколько тонн ядовитых веществ. На сегодняшний день уже проложено более 34 км водовода, установлены 133 опоры линии электропередачи, возводятся станция третьего подъема, здание обработки ультрафиолетом.

После ввода в эксплуатацию первой очереди Тунгусского водозабора Хабаровск дополнительно получит 25 тыс. кубометров чистой воды в сутки, это восьмая часть от общего потребления. Всего же, по оценкам специалистов, мощности нового водозабора рассчитаны на получение более 100 тыс. кубов воды из подземного источника.

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