В Хабаровском крае затопили

С начала октября почти во всех муниципальных образованиях ДФО начат отопительный сезон.

По данным пресс-службы полпреда Президента в ДФО, на 1 октября предприятиями жилищно-коммунального хозяйства округа подготовлено 4149 котельных, что составляет 99% от годового задания, 76,1 млн кв. м жилищного фонда (97%), 8245 км тепловых сетей (100%), 10223 км водопроводных сетей (100%), 18546 км электрических сетей (96%), 1836 единиц специальной техники (99%), создано аварийных запасов материально-технических ресурсов на сумму 295 млн руб. (97%).

Запасы угля на предприятиях ЖКХ округа на 1 октября составляли 1950 тыс. тонн, или 97% от установленного задания, запасы жидкого топлива - 424 тыс. тонн (96%).