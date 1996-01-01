Готовность Приморья к переписи – стопроцентная

Заседание Комиссии Приморского края по подготовке к Всероссийской переписи населения от 5 октября было, пожалуй, самым динамичным, а выступления докладчиков – самыми краткими. Представители муниципальных образований, ГУФСИН ПК, УФСБ по ПК, Пограничного управления ФСБ по ПК, ТОФ, 5-й армии и других служб края один за другим докладывали председателю комиссии, вице-губернатору Любови ДРОЗДОВОЙ, о полной готовности к проведению главного российского мероприятия года.

"До начала переписи населения остается 8 дней, позади – колоссальная подготовка, занявшая почти три года, - говорит Любовь Дроздова. - Органы исполнительной власти и местного самоуправления, Приморскстат, а также все структуры, ответственные за проведение переписи на территории края, взаимодействовали четко и слаженно. Оценкой нашей деятельности станет активность приморцев в период с 14 по 25 октября, когда пройдет сплошное обследование. Сейчас все силы должны быть направлены на информационно-разъяснительную работу с населением. Жители края должны четко представлять, каким мощным информационным ресурсом является перепись, и на что конкретно влияют ее результаты".

По словам руководителя Приморскстата Виктора ШАПОВАЛОВА, в ходе подготовки к переписи было изучено более 120 государственных нормативных актов, составлен полный реестр наименований улиц городов, поселков и прочих поселений края, проведена сплошная проверка адресного хозяйства и на сто процентов подготовлен к работе переписной персонал, в том числе резервный состав переписчиков. (Необходимо отметить, что ВПН-2010 дает временную, но хорошо оплачиваемую работу 8500 приморцам, 24% из которых являются студентами краевых вузов и ссузов).

По итогам заседания был принят ряд решений. В частности, Приморскстату поручено провести сбор данных у населения в установленные сроки, УВД Приморского края – организовать охрану общественного порядка во время переписи и сопровождение переписчиков в неблагополучные дома и квартиры, а Департаменту массовых коммуникаций ПК – организовать регулярное освещение хода переписи в краевых СМИ.