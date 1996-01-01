В казачьем круге

На острове Русском создана казачья станица имени графа Муравьева-Амурского. По словам атамана Сергея НЕВСКОГО, в нее входят родовые казаки и отчасти рабочие, что строят объекты саммита, чтобы подчеркнуть наличие «символа российской государственности» на острове.

- Казаки станицы и вышли с просьбой к владыке ВЕНИАМИНУ о создании на Русском домового храма имени святого Иоанна Сочавского – покровителя торговцев и предпринимателей, - сказал атаман Уссурийского войска. - Более того, уже есть рукоположенный человек из числа казаков, который имеет все основания быть представителем церкви в храме на острове Русском.

Как считает атаман Невский, казачество и церковь слишком переплетены в своей истории, настолько, что даже государственные органы в лице Минюста не принимают решения Больших кругов казаков к регистрации, если они не благословлены церковью.

Между тем только что казаки всего Дальнего Востока провели Большой круг. Несколько размежевавшись в последние годы, они пришли к выводу о необходимости выступать с единых позиций и служить родине под единым знаменем.

Большой круг во многом был организован благодаря рабочей группе по делам казачества, которую в ДФО возглавляет заместитель полпреда президента Сергей ЛЕВКОВ. На Большом круге присутствовали владыка Вениамин, отец Сергий – священник Уссурийского казачьего войска, начальник погрануправления генерал-лейтенант Владимир ЛАКИЗО, представители Минюста. В рамках круга прошло видеосовещание с братьями-казаками Хабаровска, ЕАО, Якутии, Сахалина, Магадана, Камчатки. Решено, что все казачьи общества дальневосточного округа встанут под знамя Уссурийского казачьего войска. Объединительный круг казаков ДФО намечен на 20 ноября 2010 г. Ориентировочно он будет проходить во Владивостоке.

В ближайшей перспективе у казачьих войск России - получение новых казачьих знамен. Знамя как символ государственности традиций казачьих сословий будет вручаться президентом в Кремле. 35 уссурийских казаков готовятся вылететь в столицу для его принятия. Само событие ожидалось в середине октября, но перенесено на пару недель. Знамена несколько изменены в соответствии с указами Президента РФ, предусматривающими новую символику, несколько измененную форму одежды казаков, упорядочение чинов и званий, дислокацию казачьих войск в стране. В них оговорены и 12 позиций государственной реестровой службы казаков: работа по линии МЧС, охраны общественного порядка, биоресурсов, морская охрана (как помощь ГИМС), охрана госграницы, помощь в противодействии незаконному обороту наркотиков и пр.

- Иными словами, Россия возвращает казаков на государственную службу, - говорит Олег МЕЛЬНИКОВ. - Я свободный казак, но если государству надо, я иду и работаю там, где необходимо.