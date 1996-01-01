Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В казачьем круге
На острове Русском создана казачья станица имени графа Муравьева-Амурского. По словам атамана Сергея НЕВСКОГО, в нее входят родовые казаки и отчасти рабочие, что строят объекты саммита, чтобы подчеркнуть наличие «символа российской государственности» на острове.
- Казаки станицы и вышли с просьбой к владыке ВЕНИАМИНУ о создании на Русском домового храма имени святого Иоанна Сочавского – покровителя торговцев и предпринимателей, - сказал атаман Уссурийского войска. - Более того, уже есть рукоположенный человек из числа казаков, который имеет все основания быть представителем церкви в храме на острове Русском.
Как считает атаман Невский, казачество и церковь слишком переплетены в своей истории, настолько, что даже государственные органы в лице Минюста не принимают решения Больших кругов казаков к регистрации, если они не благословлены церковью.
Между тем только что казаки всего Дальнего Востока провели Большой круг. Несколько размежевавшись в последние годы, они пришли к выводу о необходимости выступать с единых позиций и служить родине под единым знаменем.
Большой круг во многом был организован благодаря рабочей группе по делам казачества, которую в ДФО возглавляет заместитель полпреда президента Сергей ЛЕВКОВ. На Большом круге присутствовали владыка Вениамин, отец Сергий – священник Уссурийского казачьего войска, начальник погрануправления генерал-лейтенант Владимир ЛАКИЗО, представители Минюста. В рамках круга прошло видеосовещание с братьями-казаками Хабаровска, ЕАО, Якутии, Сахалина, Магадана, Камчатки. Решено, что все казачьи общества дальневосточного округа встанут под знамя Уссурийского казачьего войска. Объединительный круг казаков ДФО намечен на 20 ноября 2010 г. Ориентировочно он будет проходить во Владивостоке.
В ближайшей перспективе у казачьих войск России - получение новых казачьих знамен. Знамя как символ государственности традиций казачьих сословий будет вручаться президентом в Кремле. 35 уссурийских казаков готовятся вылететь в столицу для его принятия. Само событие ожидалось в середине октября, но перенесено на пару недель. Знамена несколько изменены в соответствии с указами Президента РФ, предусматривающими новую символику, несколько измененную форму одежды казаков, упорядочение чинов и званий, дислокацию казачьих войск в стране. В них оговорены и 12 позиций государственной реестровой службы казаков: работа по линии МЧС, охраны общественного порядка, биоресурсов, морская охрана (как помощь ГИМС), охрана госграницы, помощь в противодействии незаконному обороту наркотиков и пр.
- Иными словами, Россия возвращает казаков на государственную службу, - говорит Олег МЕЛЬНИКОВ. - Я свободный казак, но если государству надо, я иду и работаю там, где необходимо.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга