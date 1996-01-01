ДВГУ открывает V Всероссийский Фестиваль науки

Завтра, 8 октября, во Владивостоке впервые пройдет Фестиваль науки, организаторами которого стали Московский государственный университет им. Ломоносова, Дальневосточный государственный университет и Дальневосточное отделение РАН.

В Москве этот праздник проводится с 2006 года, но впервые в этом году пятый Московский фестиваль науки стал всероссийским. В более чем 10 регионах страны одновременно с V Фестивалем науки в Москве пройдут собственные праздники. Школьников и их родителей, гостей фестиваля всех возрастов на площадках крупнейших университетских центров России ждут научно-популярные лекции ведущих ученых.

В рамках фестиваля пройдут интерактивные выставки научно-технических и инновационных достижений, демонстрация техники; тематические экскурсии по музеям; демонстрация научно-популярных фильмов; занимательные научные эксперименты, познавательные игры; экскурсии в научные лаборатории; концерты, выставки творчества, фейерверки.

Фестиваль науки во Владивостоке стартует в пятницу, 8 октября, и продлится три дня. Торжественное открытие пройдет в 17 часов, на площадке перед корпусом ДВГУ по адресу: ул. Октябрьская, 27. Гостей ожидает праздничный концерт и фейерверк. Первый Фестиваль науки во Владивостоке обещает быть красочным и интересным. Основной площадкой мероприятия станет Институт научной информации - Фундаментальная библиотека ДВГУ. Экскурсии в лаборатории, лекции, презентации, мастер-классы, деловые игры, викторины и интерактивные мероприятия будут проводиться также в корпусах ДВГУ на ул. Октябрьской, 27, Суханова, 8, Мордовцева, 12 и в Научном музее ДВГУ, а также в филиалах ДВГУ в Арсеньеве, Находке, Спасске-Дальнем и Уссурийске.

Дальневосточный государственный университет примет участие в открытии и работе V Фестиваля науки в Москве. Все три дня Фестиваля на Центральной выставочной площадке (ЦВК Экспоцентр) будет работать экспозиция Дальневосточного государственного университета, в которую входят выставка научных достижений ученых ДВГУ, лекция-презентация «История японского костюма», презентация телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Юниор» (ТНПА), сконструированного студентами и сотрудниками кафедры подводной робототехники ИФИТ ДВГУ и Института проблем морских технологий ДВО РАН. С этим аппаратом команда Владивостока в 2010 году стала чемпионом мира на международных студенческих соревнованиях по подводной робототехнике, которые проводились уже в двадцатый раз.