На юге России введены талоны на хлеб и молоко

Малообеспеченным жителям Новороссийска с октября 2010 г. начали выдавать талоны на хлеб и молоко. Как сообщают местные СМИ, это решение было принято мэром города Владимиром Синяговским из-за резкого роста цен на социально значимые продукты, пишет РИА PrimaMedia.

Предполагается, что продовольственные карточки смогут использовать многодетные семьи и пенсионеры, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. На одного человека ежемесячно будут выдаваться шесть талонов на хлеб и шесть на получение молока.

В Приморье пока до этого пока не дошло, хотя единороссы высказывались по поводу введения повсеместно продовольственных талонов. Но местным членам партии эта идея не понравилась. Напомним, с лета 2010 года в России и в Приморье, в частности, наблюдается стремительный рост цен на продукты питания, связанный с аномальной жарой и засухой на территории страны, а также с наводнениями в соседнем Китае. Сильнее всего в стране подорожали яйца и гречка, а также хлеб, масло и молоко.