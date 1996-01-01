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Будете ли вы делать прививку от гриппа? (Опрос "ЗР")
Казалось бы, для респираторных инфекций еще рановато, но в Приморье уже вовсю чихают и кашляют. В основном - дошкольники. И хотя, как сообщает Роспотребнадзор по Приморскому краю, уровень заболеваемости не превышает эпидемиологического порога, ситуация расценивается как настороженная.
Инфекционисты твердят, что лучшая защита от гриппа и ОРВИ - это прививка. Но прививать детишек опоздали буквально все – и родители, и службы здравоохранения. Прививки от гриппа рекомендуется делать за 3-4 месяца до эпидемической вспышки, а кто их сделал? Только сейчас в крае заговорили о предстоящей вакцинации против вируса гриппа. В октябре-ноябре за счет федерального бюджета планируется бесплатно привить около 500 тысяч приморцев: детей и школьников, студентов, учителей и медиков, работников транспорта и сферы обслуживания, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Остальным придется уповать на щедрость местных бюджетов, страховых компаний, работодателей и себя, любимых.
Будете ли вы делать прививку от гриппа? Как защищаете себя от аденовирусных инфекций? Чем лечитесь от простуды? С этими вопросами «ЗР» обратился к нашим читателям.
Наталья ЗОЛОТАРЕВА, заместитель главного врача поликлиники №1:
- Прививку от гриппа делаю ежегодно, так как привитый человек, даже если и заболевает, переносит заболевание в гораздо более легкой форме и без серьезных осложнений.
В осенне-зимний период принимаю поливитамины и каждый день ем яблоки: в них много витамина С, который усиливает сопротивляемость организма инфекционным и вирусным заболеваниям. Учитывая, что по долгу службы мне постоянно приходится общаться с больными людьми, в период всплеска простудных заболеваний пользуюсь маской. Кроме того, стараюсь чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещение – и на работе, и дома.
Ну а если в нашей семье кто-либо заболевает, ставлю около кровати блюдечко с парой долек толченого чеснока, обладающего фитонцидными свойствами.
Юрий СОРОКИН, автомеханик:
- Прививки от гриппа я не делаю, но использую индивидуальные методы защиты. Они простые, но эффективные: внутрь - ремантадин, в нос – мазь оксолиновая, полоскание горла антисептиком и защитная маска. И почаще мыть с мылом не только руки, но и лицо, и край ноздрей. Правда, у некоторых это вызывает аллергию, так что надо быть осторожней. А если не уберег себя от инфекции, самое лучшее – отлежаться несколько дней дома.
Ольга ЛИВАНОВА, продавец:
- Прививок от гриппа не делаю. В целях профилактики принимаю витамины, а в случае эпидемии – афлубин. От простуды лечусь народными средствами: малина, мед, лук, чеснок, от кашля – грудной сбор. Но самое главное - постельный режим.
Ирина ПЕТРОВА, редактор ЖУРНАЛА ЗДОРОВЬЯ:
- Да, я планирую сделать прививку от гриппа, хотя мой организм устойчив к простудным заболеваниям. Я - человек закаленный и не боюсь ни холода, ни сквозняков. Но когда вокруг начинают массово чихать и кашлять, принимаю превентивные меры. «Выходя в люди», смазываю нос изнутри оксолиновой мазью: ведь заражение чаще всего происходит через слизистую носа, на которой оседают находящиеся в воздухе вирусы. Оседая на покрытой «смазкой» слизистой, они гибнут, не успев проникнуть дальше по дыхательным путям. Кроме того, ношу с собой в стеклянном флакончике очищенный зубчик чеснока, периодически прикладываю флакончик к носу, вдыхая чесночный запах. Ну а если чувствую, что засаднило в горле (что бывает очень-очень редко), поглаживаю шею и грудь, делаю несколько глотательных движений, а на ночь принимаю столовую ложку коньяка. К утру недомогание как рукой снимает.
Александр ШОПИЛОВ, программист:
- Прививку от гриппа делать не буду – это однозначно. Я не вхожу в группу риска и не настолько здоров, чтобы колоться непонятно чем. К тому же не факт, что не заболеешь. Когда в доме кто-то гриппует, везде расставляем чеснок или лук, чтобы не слегли остальные. А когда сам заболеваю, тут уж как получится, исходя из состояния организма и загруженности на работе: глотаю какие-нибудь таблетки или стараюсь просто отлежаться.
Светлана АШАНИНА, бухгалтер:
- У нас на работе организованную вакцинацию проводят ежегодно, и я делала прививки регулярно. Но в прошлом году двум моим коллегам после прививки стало очень плохо, поэтому в этом году я решила от вакцинации воздержаться. В периоды эпидемий стараюсь меньше бывать в местах массового скопления людей, а когда приходится лететь в самолете – надеваю маску. Лечусь в основном медом, причем в больших количествах, хотя терпеть его не могу. Но что поделаешь…
Владимир МАРКЕЛОВ, водитель:
- Прививки делаю просто потому, что фирма их оплачивает. Меры профилактики – холодные ванны по утрам, мед и чеснок. Но я практически не болею, а если точнее – давно уже не болел. Поэтому точно сказать, как буду лечиться в случае простуды, не могу. Но думаю, что лучшее средство лечения – сидеть дома и пить чай с медом. Не помешает и пара кружек Тера-Флю.
Андрей ПОТАПОВ, заместитель директора:
- Прививки последние два года не делаю и делать не собираюсь. Раньше делал, но эффекта никакого – болел, как и все. Никаких защитных мер не применяю, разве что в период эпидемии капаю интерферон. А если загрипповал, беру больничный и лечусь дома ударными дозами витаминов.
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