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Предзимняя арифметика
В связи с ранним наступлением холодов администрация Хабаровска приняла решение изменить сроки начала отопительного сезона 2010-2011, начав его уже 1 октября. Поэтому подготовку к зиме пришлось завершить на неделю раньше, чем в прошлом году.
«Для обеспечения стабильной работы городского хозяйства в осенне-зимний период из бюджетов всех уровней и средств предприятий всех форм собственности было направлено около 4 млрд рублей», - сообщил в ходе пресс-конференции первый заместитель мэра по городскому хозяйству Андрей ВОЛОКЖАНИН.
На капитальный ремонт 14 км трубопровода (для сравнения, в 2009 году - 5,4 км) было выделено 326 млн рублей. Из бюджетов различных уровней также было направлено 242 млн руб. на замену 13 км теплотрасс (100% от плана). Важно, что за последние три года, благодаря регулярным заменам большого количества ветхих теплотрасс с применением современных технологий и материалов, было отмечено снижение уровня повреждаемости в муниципальных тепловых сетях на 30%.
В период подготовки к отопительному сезону 2010-2011 гг. также проведена промывка систем отопления в 3402 домах. По словам Андрея Волокжанина, регулярность таких работ будет иметь особое значение при повсеместной установке приборов учета, поскольку из-за нестабильного теплоснабжения во всем доме жильцам приходится платить за выработанное, но не дошедшее до квартир тепло.
К октябрю был выполнен текущий ремонт жилищного фонда на сумму 337 млн руб., что составило 67% годового плана. На капитальный ремонт жилья было потрачено 189 млн рублей (48% плана). Около 1 млрд руб. из местного бюджета направлено на ремонт площадей, парков, фонтанов, городского освещения и т.д. На 50 млн руб. была закуплена специальная техника для очистки дорог от снега и льда.
Подготовка к холодам водопроводно-канализационного хозяйства обошлась Хабаровску в 293 млн руб. «В этом году нам предстоит освоить еще 686 млн рублей, из которых 608 млн - федерального бюджета», - отметил Андрей Волокжанин.
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