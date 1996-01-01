В Приморье отметят 70-летие системы подготовки рабочих кадров России

Завтра, 1 октября, в 13.00 в Пушкинском театре ДВГТУ состоится торжественное собрание, посвященное 70-летию Государственной системы подготовки рабочих кадров России. Приглашены ветераны системы начального профобразования Приморья, преподаватели и учащиеся, представители законодательной и исполнительной властей, руководители предприятий края.

Отсчет истории системы профессионально-технического образования в стране идет с выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР» 2 октября 1940 года. 70 лет спустя вопросы радикального улучшения профессионального образования были озвучены Президентом РФ Дмитрием Медведевым в числе приоритетов.

70 лет приморского профобразования – это десятки тысяч выпускников, руками которых создается экономика нашего края. Сегодня 25 училищ и 9 лицеев готовят рабочие кадры массовых профессий среднего уровня квалификации по 116 профессиям. Здесь обучается 10300 юношей и девушек.

В этом году профтехучилища края подготовили более 5000 рабочих. Почти 250 ребят имеют дипломы с отличием, 1020 выпускникам присвоен повышенный квалификационный разряд. В учреждениях НПО освоили рабочую профессию более семи тысяч человек взрослого населения края.