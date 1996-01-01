Формула доказательств

Образцово-показательную школу № 6 власти любят презентовать как пример использования инновационных технологий в обучении. Но внешне благополучное учебное заведение потряхивает изнутри неблагополучная моральная обстановка. Дело дошло уже до краевого суда и до писем уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Павлу АСТАХОВУ и приморским чиновникам народного образования.

Причиной конфликта учителя и родители называют преподавателя математики Г. Проработавшая в школе почти 15 лет учительница, как следует из письма инициативной группы родителей, всегда отличалась грубым отношением к детям. «Выражения «дураки», «дебилы», «тупые», «на голову припаренные», «твою мать», «поросячьи морды» льются фонтаном из уст учителя. Терпевшие и нежелавшие обострять отношения родители приглашали учительницу на собрания, беседовали индивидуально, но, когда дети стали повторять дома выражения педагога типа: «Хватить чесать свои яйца!», «Девочки любят многочлены, поэтому мальчики проверьте, как там у вас в штанах» и записывать их на мобильные телефоны, родители пошли в суд.

24 апреля 2009 г. Г. была уволена за «аморальный проступок, несовместимый с дальнейшим продолжением работы». В июле законность увольнения была подтверждена решением Фрунзенского суда Владивостока, в который уволенный педагог обратилась с иском о восстановлении на работе. В сентябре 2009 г. краевой суд отменил решение Фрунзенского и направил на новое рассмотрение с пометкой: «проверить наличие факта совершения аморального проступка». Новый состав районного суда проверил в декабре: «Факты совершения аморального проступка установлены. Увольнение правомерно…». В марте 2010 г. краевой суд отменяет это решение и направляет на новое рассмотрение с требованием «обосновать вывод о том, что увольнение являлось единственно возможной мерой дисциплинарного взыскания». В апреле 2010 г. Фрунзенский суд обосновал тем, что педагог «длительное время допускала в отношении учащихся… грубость, неуважительное отношение, оскорбления, что негативно повлияло на их психику». В июле Приморский краевой суд отменил уже третье решение районного суда, мотивировав «неправильным определением судом обстоятельств, имеющих значение для дела».

В судебных заседаниях преподавателя не поддержали коллеги. В материалах дела имеется протокол собрания педагогического коллектива с осуждением «системного поведения» учителя математики.

Сейчас трижды уволенный и восстановленный на работе учитель находится в отпуске. К слову, Г. не имеет педагогического образования. Как рассказала завуч школы Лина СУВОРОВА, в трудные для народного образования времена, когда учительствовать брали едва ли не всех подряд, в школы попали многие без специального образования. Но, пройдя потом переподготовку, в школах продолжают успешно работать. Г. ранее работала в школе №39, там тоже отличалась грубым обращением с учащимися, но уволилась сама – видимо, директор нашла нужные для такого решения слова.

Родители удивлены тому, что в письме, адресованном председателю Приморского краевого суда А. ХИЖИНСКОМУ, говорится о том, что «показания детей, родителей, психолога школы, администрации школы, в конце концов, аудиозаписи» не признаны судом доказательствами. «А какими должны быть доказательства?! Дети должны выброситься из окна, броситься под машину…?? Ну, что должно случиться, чтобы словам детей поверили?»

Иными словами, унижение и оскорбление педагогом детей - это есть норма поведения учителя? Сейчас дети и родители с ужасом ждут возвращения Г. из отпуска. «ЗР» будет следить за развитием ситуации.