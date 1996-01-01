Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Формула доказательств
Образцово-показательную школу № 6 власти любят презентовать как пример использования инновационных технологий в обучении. Но внешне благополучное учебное заведение потряхивает изнутри неблагополучная моральная обстановка. Дело дошло уже до краевого суда и до писем уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Павлу АСТАХОВУ и приморским чиновникам народного образования.
Причиной конфликта учителя и родители называют преподавателя математики Г. Проработавшая в школе почти 15 лет учительница, как следует из письма инициативной группы родителей, всегда отличалась грубым отношением к детям. «Выражения «дураки», «дебилы», «тупые», «на голову припаренные», «твою мать», «поросячьи морды» льются фонтаном из уст учителя. Терпевшие и нежелавшие обострять отношения родители приглашали учительницу на собрания, беседовали индивидуально, но, когда дети стали повторять дома выражения педагога типа: «Хватить чесать свои яйца!», «Девочки любят многочлены, поэтому мальчики проверьте, как там у вас в штанах» и записывать их на мобильные телефоны, родители пошли в суд.
24 апреля 2009 г. Г. была уволена за «аморальный проступок, несовместимый с дальнейшим продолжением работы». В июле законность увольнения была подтверждена решением Фрунзенского суда Владивостока, в который уволенный педагог обратилась с иском о восстановлении на работе. В сентябре 2009 г. краевой суд отменил решение Фрунзенского и направил на новое рассмотрение с пометкой: «проверить наличие факта совершения аморального проступка». Новый состав районного суда проверил в декабре: «Факты совершения аморального проступка установлены. Увольнение правомерно…». В марте 2010 г. краевой суд отменяет это решение и направляет на новое рассмотрение с требованием «обосновать вывод о том, что увольнение являлось единственно возможной мерой дисциплинарного взыскания». В апреле 2010 г. Фрунзенский суд обосновал тем, что педагог «длительное время допускала в отношении учащихся… грубость, неуважительное отношение, оскорбления, что негативно повлияло на их психику». В июле Приморский краевой суд отменил уже третье решение районного суда, мотивировав «неправильным определением судом обстоятельств, имеющих значение для дела».
В судебных заседаниях преподавателя не поддержали коллеги. В материалах дела имеется протокол собрания педагогического коллектива с осуждением «системного поведения» учителя математики.
Сейчас трижды уволенный и восстановленный на работе учитель находится в отпуске. К слову, Г. не имеет педагогического образования. Как рассказала завуч школы Лина СУВОРОВА, в трудные для народного образования времена, когда учительствовать брали едва ли не всех подряд, в школы попали многие без специального образования. Но, пройдя потом переподготовку, в школах продолжают успешно работать. Г. ранее работала в школе №39, там тоже отличалась грубым обращением с учащимися, но уволилась сама – видимо, директор нашла нужные для такого решения слова.
Родители удивлены тому, что в письме, адресованном председателю Приморского краевого суда А. ХИЖИНСКОМУ, говорится о том, что «показания детей, родителей, психолога школы, администрации школы, в конце концов, аудиозаписи» не признаны судом доказательствами. «А какими должны быть доказательства?! Дети должны выброситься из окна, броситься под машину…?? Ну, что должно случиться, чтобы словам детей поверили?»
Иными словами, унижение и оскорбление педагогом детей - это есть норма поведения учителя? Сейчас дети и родители с ужасом ждут возвращения Г. из отпуска. «ЗР» будет следить за развитием ситуации.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке