Полковнику никто не пишет...

Один мой старый приятель признался как-то, что принципы, которым он следовал всю жизнь, необходимо менять. Зная его как человека слова и дела, очень принципиального, коней на переправе не меняющего, был услышанному несказанно удивлен и поинтересовался: «Например, какие?».

Примером был «большой футбол», с его мировым первенством, который мой приятель очень уважал. Однако последний чемпионат мира в ЮАР надломил его футбольную конституцию, да так, что ругался он громче, чем вопит вувузела.

Другой пример: выборы. «Я больше не пойду на выборы президента», как-то даже с облегчением заявил он. Тут уже настала очередь удивляться мне: начиная с 1990 г. - выборов первого президента России, он не пропускал сие действо ни в 1996, ни в 2000, ни в 2004 и 2008 гг. Он всегда смеялся над суетой бандитов и толстосумов у заветных депутатских мандатов на выборах в городах и районах, но свято чтил Выбор Гаранта, отдавая свой ценный голос за сторонников рынка и демократии. А тут захандрил...

О причинах такой его «ломки» толком не знаю, и тему эту мы замяли, к обоюдному удовольствию. Что до меня, то в отличие от приятеля мои «кони» при мне, и на выборы хожу все, включая гаранта, разномастных и разноуровневых депутатов и т.д. Пойду даже выбирать председателя правления нашего ТСЖ, если, конечно, пригласят, а не уведомят задним числом о победе оного в напряженной борьбе с родственником, проживающим тут же...

Другой мой добрый знакомый, отставной военный, также чтит выборы. Он - настоящий полковник (без иронии) с упорством фаталиста ходит на давно ничего не значащее волеизъявление, чтобы в очередной раз удивляться потом: «Как так? Голосовали за одного, а прошел чертик! И если бы из табакерки! А так - казачок, засланный и одновременно «партейный».

На недавнем военно-ветеранском мероприятии столкнулся с ним нос к носу. «Как настроение в войсках?», - решил пошутить я: «Унылое», - был ответ. Прямолинейность полковника не удивила, особенно после того, как его военная пенсия стала меньше пенсии вчерашнего труженика тыла. «К выборам готовитесь?». «Готовимся...», - энтузиазм у полковника пропал окончательно, и было отчего...

...Накануне выборов в единый день 10 октября в российские органы местного самоуправления и довыборы в региональные парламенты происходят удивительные вещи. Ну, например, в предвыборном штабе одного молодого кандидата в депутаты городской Думы краевого центра, идущего по списку правящей партии, дым стоит коромыслом, работа кипит, пиарщики и политтехнологи пашут, не разгибая спины.

Однако те, кто еще глубже зрит в корень владивостокских выборных дел, с «пониманием» относятся к поту и крови предвыборного штаба нашего кандидата. Он идет по очень «милитаризированному» округу, где любая «игра» с голосами на стадии «между» избирательным участком и избирательной комиссией может выйти боком, с последующими разбирательствами в судах и прокуратурах.

В принципе, в этом нет ничего страшного, история знает немало примеров, когда явную фальсификацию наш самый справедливый и гуманный суд признавал ничтожной, тем самых сохраняя поствыборный статус-кво.

Но тут, говорят люди, ни черта не понимающие в выборных технологиях, партии «Наше все» необходимо задуматься о своем имидже. Пахота вполне объяснима, но вот только райончик полковника, как говорил Глеб ЖЕГЛОВ, «хапнули не тот».

Нет, сам по себе район хороший, перспективный, с огромным промышленным потенциалом, карьер тут же, стройиндустрия дымит трубами, но вот беда - живут в нем по большей части действующие и уволенные военнослужащие, которых, кстати, с 2012 г., после ввода микрорайона «Снеговая падь» будет на целых 8 тыс. больше. А они, как сказал мой знакомый полковник, не очень жалуют партийное «наше Все».

«Он (кандидат) парень из народа, прошел путь от простого работяги до начальника, большая умница, если бы шел как самовыдвиженец - мы бы за него в огонь и воду... Но ты же сам видишь, что с армией и флотом делают «они»...», - сетовал полковник на ветеранском междусобойчике. Вижу, и оттого интересно, учитывают ли при выдвижении кандидатов в депутаты качественный состав потенциальных избирателей? Сможет ли увлечь за собой 200 тыс. приморских ветеранов, военных пенсионеров и их семьи? Или опять надежда на всесильность метода подсчета голосов, а не того, как проголосовали?..