Пробил комендантский час

По данным пресс-службы УВД Приморского края, за последние два с половиной месяца за нарушение комендантского часа милицией задержано 79 подростков и наказан 51 родитель.

В конце июня 2010 года во Владивостоке вступило в силу дополнение к Закону Приморского края «О защите прав ребенка», прославившееся как «Комендантский час». Основанием для этого послужила не только злободневная проблема взрослой преступности по отношению к детям и подросткам, но и проблема подростковой незаконопослушности. Теперь гражданам в возрасте до 16 лет запрещено появляться в общественных местах с 23 до 6 часов утра без сопровождения родителей. Даже каникулярные летние месяцы не освобождали подростков от 14 до 16 лет от выполнения норм закона.

По закону привод в милицию или непосредственно передача чада родителям не влечет со стороны последних никаких материальных потерь, никаких штрафов закон не предусматривает. Однако если ребят, недостигших 16-летнего возраста, находили распивающими алкогольные напитки в скверах, парках, образовательных учреждениях, в общественном транспорте и т.д., то согласно статье 20 кодекса РФ их родителей привлекали к административной ответственности. При этом сумма штрафа зависит от крепкости напитка. Так, распитие 12% и большей крепости алкогольного напитка в публичных местах влечет административное наказание в размере не менее 500 рублей. При этом неуплата штрафа в срок влечет удвоение размера суммы. Хотя чаще всего дело заканчивается беседой с родителями.