Учет и контроль. И смысл...

В Приморье, как и по всей России, по команде начал действовать проект «Единой России» «Народный контроль». Видимо, предписано, что составляющими его должен быть не только сам контроль, но и пропаганда его необходимости и разумности, поэтому единороссы провели во Владивостоке круглый стол с участием СМИ. Тема объявлена не была, но по обсуждению выходило, что выступающие сами себя уговаривали: проект нужный.

Внимательно прослушав всех в течение полутора часов, я так и не поняла, зачем проект затеян. За потребительскими ценами по долгу службы следят отделы и управления торговли муниципалитетов, департамент цен администрации края, Роспотребнадзор, антимонопольная служба, Росстат. По призванию – депутаты всех уровней, специально созданная президентом правительственная комиссия и лично Сергей ДАРЬКИН, потому что президент еще в начале сентября отправил всех губернаторов «на рынки ловить спекулянтов». Неужто мало? Зачем еще «Народный контроль»? При чем здесь партия власти и в чем народность контроля?

Насколько помню ход развития событий, именно народный контроль – именно так, без кавычек – и заставил шевелиться все вышеперечисленные службы с президентом во главе. Народ уже заметил рост цен, уже проконтролировал, сигнал подал – действуйте! Или с первого раза непонятно, и цены надо перепроверить еще раз уже в рамках партийного (мы тоже пахали!) «Народного контроля»?

На круглом столе ни слова не было сказано о механизме привлечения россиян к контролю. Сама себе могу подсказать: наверное, будут привлекаться активные неравнодушные россияне в состав проверочных партийно-чиновничьих комиссий, ведь рядовому гражданину торговец вряд ли предоставит данные об отпускных ценах производителя и о размерах своих торговых накруток. Но это мой ответ, как партия власти будет привлекать (и будет ли?) народ к контролю цен, - неведомо. «Речь о форме общественного контроля с целью понять, что влияет на ценообразование 37 видов продуктов, входящих в потребительскую корзину», - объявил цель «Народного контроля» ответственный за акцию в краевом центре заместитель секретаря регионального отделения партии депутат Игорь ЧЕМЕРИС. Неужели в «Единой России» до сих пор не знают, «что влияет»?

В том, что «Народный контроль» - акция временная, кампанейская, отдает себе отчет и проводивший круглый стол глава фракции «Единой России» в Думе Владивостока Юрий ПОПОВ. «Все проходит, и это ситуация с ценами когда-то закончится, - говорил он. – Наша задача в рамках этой компании проследить за ценами на рынке по цепочке «производитель – продавец – потребитель».

- Проследили мы, и что дальше? - задал мой вопрос депутат Дмитрий СУЛЕЕВ. Нет ответа. «Теперь депутаты, входящие во фракцию единороссов, вместе с общественными институтами будут не только отслеживать изменение цен на 37 жизненно важных продуктов питания, но и бороться за снижение заведомо завышенных цен», - читаю в положении о народном контроле в Интернете. Как бороться? Нет ответа.

Зато есть ответ, кто виноват в ажиотажном спросе на некоторые виды продуктов. Конечно же СМИ. Роль прессы в повышении цен тоже обсуждали на круглом столе. Это СМИ, противные, рассказали о пожарах в центральной России, о сгоревшем урожае на частных огородах, погибших яровых культурах на полях и незасеянных по выжженной земле озимых. О вдруг взлетевших ценах тоже журналисты рассказали, чем и подогрели спрос. Словом, участники круглого стола подтвердили известный в стране тезис: чем больше мы будем успокаивать население, тем больше оно будет волноваться. И действовать, скупать продукты, например.

Попробую успокоить. Ежегодно потребление продуктов питания (закупаемых и произведенных в крае) на душу населения в Приморском крае возрастает. Продуктовый набор жителя увеличился за последний год на 12%. За 8 месяцев текущего года производство сельхозпродукции составило 99,7%. За данный период производство мяса увеличено на 11%, яиц - на 10%, молока - сократилось на 3,5%. В крае сократилась урожайность зерновых культур из-за весенних погодных условий, зато наблюдается высокая урожайность овощей и картофеля. Импортируемая продукция – сухое молоко (53%), мясо (90%). Данные озвучены на выездном заседании депутатов Законодательного собрания на сельхозпредприятиях Артема. Теперь претензий к СМИ нет?