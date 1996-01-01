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Предчувствие "автобусной" войны
"ЗР" уже поднимал на своих страницах тему пассажирских автоперевозок во Владивостоке - материал "Маршрут в никуда" ("ЗР" № 85, 2 ноября 2004 г.) вызвал большой резонанс, но ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Как стало известно "ЗР", водители городских пассажирских автобусов готовятся к масштабной акции протеста - по всей видимости, она начнется в декабре.
В редакцию обратился представитель профсоюза владивостокских автобусников, водитель с большим стажем с просьбой опубликовать его взгляд на ситуацию. Возможно, что найдутся и другие заинтересованные стороны, желающие обсудить эту тему. Ждем ваших отзывов. А сегодня предлагаем выдержки из письма.
"Через месяц будет полгода, как к власти пришел новый мэр. Срок небольшой, но многое изменилось в городе в лучшую сторону. Город стал чище, полным ходом идет подготовка к зиме. На этом фоне проблемы общественного транспорта напоминают "ложку дегтя в бочке меда".
Могу сразу "порадовать" водителей - повышение цен за проезд не предвидится. И, возможно, даже не потому, что власти не хотят, а просто они не знают, как это сделать. Из 28 фирм-перевозчиков, которые обязаны предоставить расчеты, это сделали всего лишь 7 фирм: "Владтакси", "Этикет", "Скорость", "Сити-Лайн", "Каслар", "Раннер" и "Вак". Остальные просто проигнорировали.
Управление пассажирских перевозок обязано, хотя чиновники от этого и отказываются, вести контроль за ситуацией с ценами на топливо, электроэнергию и все то, что связано с ростом цен на проезд в общественном транспорте. Взять, к примеру, работу наших коллег- междугородников. Два месяца назад они самовольно подняли цены на 30%, связав это с повышением цен на топливо. Этот пробел в работе транспорта быстро устранили, никто не стал особо возмущаться, потому что иначе нельзя.
Между тем цены на топливо только за прошедший год подскочили на 5 руб. за литр. И продолжают расти. А с того времени, как цена проезда была установлена в 5 руб., цена на топливо выросла почти в четыре раза. Я уже не говорю о росте цен на запчасти, электроэнергию, услуги ЖКХ и т.д. Цена за проезд должна быть установлена как минимум в 10 руб. А Управление общественного транспорта продолжает твердить, что для повышения цен оснований нет...
Водителей автобусов представляют этакими рвачами. Не получилось бы с нашим общественным транспортом как у того шолоховского цыгана, который приучал свою кобылу не жрать и работать. Вроде бы приучил, а она, неблагодарная, возьми и сдохни. Вот так сдыхает и наш общественный транспорт.
Существующая сейчас система выгодна лишь директорам фирм-перевозчиков и их прямым начальникам. Для многих чинуш из мэрии и директоров фирм-перевозчиков такая неразбериха -"золотые россыпи". Где это видано, чтобы водитель городского маршрута зарабатывал в месяц 600-1500 руб. Посчитайте, какая сумма с этого "заработка" уходит в Пенсионный фонд и налоги. Руководители фирм умудряются под это дело еще и обдирать водителей. В одной из фирм, а может, и не в одной, в течение месяца каждый день с каждого водителя брали по 100 руб., якобы для уплаты в Пенсионный фонд. Куда ушли эти деньги, одному богу известно.
В настоящее время большинство водителей - иногородние. Фирмы берут всех подряд - у многих профессиональная подготовка на уровне колхоза "40 лет без урожая". Отсюда и всякого рода ДТП. Крайняя нужда срывает таких водителей с насиженных мест, гонит во Владивосток и делает из них штрейкбрехеров, согласных на любые условия работы...
Водители, которые не могут больше мириться со всем этим, решили, что если до 10 декабря не будет решен вопрос о повышении цены на проезд, то они вынуждены будут остановить общественный транспорт в городе. Владивосток опять прославится на всю страну, как город вечного беспорядка. Официально о дне акции протеста мэрия будет уведомлена за 10 дней. Кроме того, сегодня нами готовятся материалы для подачи искового заявления в Ленинскую прокуратуру и антимонопольный комитет. Суд должен решить это дело в установленный срок.
Мы надеялись, что с приходом на пост мэра Владимира НИКОЛАЕВА положение изменится в лучшую сторону, а получилось - как всегда, если не хуже. На бесплатном или "копеечном" проезде сели в лужу ЧЕРЕПКОВ и КОПЫЛОВ. Думаю, здравомыслящие люди, которые уважают чужой труд, понимают, что сегодня и за наш труд нужно платить реальную цену. И уверен, что таких людей большинство. Идти на поводу у расплодившихся "халявщиков" - значит верно идти к пропасти.
Понятно и то, что общественным транспортом в городе должны заниматься профессионалы, а не просто симпатичные кому-то люди или просто ушлые дяди со связями. Такому городу, как Владивосток, достаточно одного цирка - того, который расположен на ул. Светланской. А на городских дорогах не место для балагана.
С уважением, Иван РОССОМАХА".
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