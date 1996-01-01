В Приморье стартует антиалкогольный месячник

В течение месяца в Приморье будет проходить ряд мероприятий по противодействию алкогольной угрозе под девизом: «Трезвость – норма жизни!».

Напомним, решение о проведении месячника было принято в июле этого года на заседании Совета по противодействию алкогольной угрозе при губернаторе Приморского края. Тогда же 14 октября было объявлено Днём трезвости.

Торжественное открытие общекраевого месячника пройдет 22 сентября в Уссурийске. В нем примут участие представители управления внутренней политики Приморского края, Владивостокской епархии, общественных и религиозных объединений Приморья.

В городах и районах края с 4 по 8 октября пройдет антиалкогольный марафон: «За трезвый образ жизни!».

4 октября мероприятия начнутся с молебна об исцелении страждущих от алкогольной зависимости в Покровском кафедральном соборе Владивостока. Затем участники марафона отправятся в Артем, Находку, Партизанск, Арсеньев и Спасск-Дальний. Здесь будут проходить круглые столы и встречи с молодежью. При этом участие в марафоне будут принимать делегации из близлежащих муниципальных образований.

Марафон финиширует 13 октября во Владивостоке фестивалем Православной культуры.

Месячник по противодействию алкогольной угрозе завершится 14 октября – в день празднования Покрова Божией Матери. В православных храмах пройдут праздничные богослужения. А на центральной площади Владивостока состоится гала-концерт фестиваля Православной культуры, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.