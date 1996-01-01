Вузы займутся инновационной инфраструктурой

Четыре вузы Дальневосточного региона стали победителями конкурсного отбора программ государственной поддержки развития ведущих университетов России в рамках Постановления Правительства №219, объявленного Министерством образования и науки РФ.

Средства государственной поддержки будут направлены на программы: «Развитие инфраструктурного комплекса «Тихоокеанский инновационный терминал России» Дальневосточного государственного технического университета, «Программу развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства» Тихоокеанского государственного экономического университета, программу создания «Арктического инновационного центра» Северо-Восточного федерального университета и программу развития инновационной инфраструктуры для повышения эффективности малого предпринимательства Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

В ходе реализации этих программ в 2010-2012 гг. университетами будут созданы новые и развиты существующие элементы регионального инновационного кластера. Средства государственной поддержки будут направлены в основном на создание эффективных высокотехнологичных комплексов инновационного терминала, поддержку малых инновационных компаний, созданных в рамках 217 ФЗ, совершенствование работы с интеллектуальной собственностью, повышение квалификации кадров, участвующих в инновационной деятельности в Дальневосточном регионе.