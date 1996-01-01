Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цифровое телевидение задерживается с приходом в Приморье
Возведение телецентров для «цифры» даже не началось, хотя специалисты планировали запустить цифровое телевидение уже осенью. Теперь же мечтают успеть хотя бы до конца 2010 года. Впрочем, есть и хорошие новости - цифровой телецентр построят и на острове Русский.
Напомним, по решению правительства дальневосточники смогут первыми в России смотреть телевидение в цифровом формате. Переход на «цифру» в первую очередь позволит значительно улучшить качество «картинки». Кроме того, по плану цифровой сигнал смогут получать жители самых отдаленных населенных пунктов, даже тех, где до сих пор нет привычного аналогового телевидения.
В 2010 г. на развитие цифрового телевещания в 12 субъектах Сибири и Дальнего Востока заложили 2,6 млрд руб. Только в Приморье необходимо возвести 150 объектов, а с учетом ранее построенных в крае будет 180 телерадиопередающих центров. Специалисты планировали построить необходимые для «цифры» телецентры к осени 2010 г. Проект полностью финансирует федеральный бюджет. Соответственно федеральный центр выбирает подрядчиков. Так что от региональных властей почти ничего не зависит.
- Причин задержки много. Например, московский НИИ «Радио» на три месяца позже подготовил проект. Причем документ до сих пор еще не прошел госэкспертизу, - пояснил «ЗР» исполнительный директор Приморского краевого филиала ФГУП «Российская теле- и радиовещательная сеть» Игорь ШКОЛЬНЫЙ. - Но все же мы надеемся уложиться в отведенный срок и намерены запустить в крае цифровое телевидение до конца года.
Но до сих пор не решена еще одна ключевая проблема - с телеприставками для приема цифрового сигнала. Пока счастливцев, обладающих современными телевизорами, оснащенными цифровыми тюнерами, относительно немного. Исследования показали, что от 60 до 80% населения страны, в том числе и Приморского края, имеют старые приемники, то есть аналоговые. Для приема цифрового телесигнала они должны будут купить специальную приставку. Однако телеприставок нет в приморской рознице. И где владельцы магазинов смогут приобрести партии этого товара - пока не ясно даже специалистам.
По имеющейся у «ЗР» информации, до Приморья добрались несколько экземпляров. Но их раздали профессионалам. Причем цена на телеприставки «кусается» - они стоят 2,5 тыс. руб.
- Нас беспокоит, как социально не защищенные слои будут принимать цифровой сигнал? Для некоторых телевидение - это единственный способ получения информации. Наверно, было бы правильно принять в крае специальную программу и хотя бы отдельным категориям населения, например ветеранам войны, дотировать приобретение цифровых телеприставок, - поделился с «ЗР» своим мнением заместитель директора филиала ВГТРК ГТРК «Владивосток» Евгений ПОЛЯНСКИЙ.
Впрочем, стоит отметить, что даже после начала цифрового телевещания еще в течение пяти лет будет продолжаться трансляция в старом аналоговом формате. Так что совсем без телевидения никто не останется. Но насладиться его современными достижениями, более качественным изображением малоимущие приморцы вряд ли смогут.
ДосьеВ первый мультиплекс (набор программ. - Прим. «ЗР») входят восемь телевизионных и три радиоканала: «Первый канал», «Россия», «Вести плюс», «Культура», «Спорт», НТВ, «Пятый канал», «Детский канал», который будет скомбинирован из продуктов «Первого канала», ВГТРК, «Бибигон» и «Теленяня», а также три радиостанции - «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке