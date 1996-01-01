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Цифровое телевидение задерживается с приходом в Приморье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Возведение телецентров для «цифры» даже не началось, хотя специалисты планировали запустить цифровое телевидение уже осенью. Теперь же мечтают успеть хотя бы до конца 2010 года. Впрочем, есть и хорошие новости - цифровой телецентр построят и на острове Русский.

Напомним, по решению правительства дальневосточники смогут первыми в России смотреть телевидение в цифровом формате. Переход на «цифру» в первую очередь позволит значительно улучшить качество «картинки». Кроме того, по плану цифровой сигнал смогут получать жители самых отдаленных населенных пунктов, даже тех, где до сих пор нет привычного аналогового телевидения.

В 2010 г. на развитие цифрового телевещания в 12 субъектах Сибири и Дальнего Востока заложили 2,6 млрд руб. Только в Приморье необходимо возвести 150 объектов, а с учетом ранее построенных в крае будет 180 телерадиопередающих центров. Специалисты планировали построить необходимые для «цифры» телецентры к осени 2010 г. Проект полностью финансирует федеральный бюджет. Соответственно федеральный центр выбирает подрядчиков. Так что от региональных властей почти ничего не зависит.

- Причин задержки много. Например, московский НИИ «Радио» на три месяца позже подготовил проект. Причем документ до сих пор еще не прошел госэкспертизу, - пояснил «ЗР» исполнительный директор Приморского краевого филиала ФГУП «Российская теле- и радиовещательная сеть» Игорь ШКОЛЬНЫЙ. - Но все же мы надеемся уложиться в отведенный срок и намерены запустить в крае цифровое телевидение до конца года.

Но до сих пор не решена еще одна ключевая проблема - с телеприставками для приема цифрового сигнала. Пока счастливцев, обладающих современными телевизорами, оснащенными цифровыми тюнерами, относительно немного. Исследования показали, что от 60 до 80% населения страны, в том числе и Приморского края, имеют старые приемники, то есть аналоговые. Для приема цифрового телесигнала они должны будут купить специальную приставку. Однако телеприставок нет в приморской рознице. И где владельцы магазинов смогут приобрести партии этого товара - пока не ясно даже специалистам.

По имеющейся у «ЗР» информации, до Приморья добрались несколько экземпляров. Но их раздали профессионалам. Причем цена на телеприставки «кусается» - они стоят 2,5 тыс. руб.

- Нас беспокоит, как социально не защищенные слои будут принимать цифровой сигнал? Для некоторых телевидение - это единственный способ получения информации. Наверно, было бы правильно принять в крае специальную программу и хотя бы отдельным категориям населения, например ветеранам войны, дотировать приобретение цифровых телеприставок, - поделился с «ЗР» своим мнением заместитель директора филиала ВГТРК ГТРК «Владивосток» Евгений ПОЛЯНСКИЙ.

Впрочем, стоит отметить, что даже после начала цифрового телевещания еще в течение пяти лет будет продолжаться трансляция в старом аналоговом формате. Так что совсем без телевидения никто не останется. Но насладиться его современными достижениями, более качественным изображением малоимущие приморцы вряд ли смогут.

Досье

В первый мультиплекс (набор программ. - Прим. «ЗР») входят восемь телевизионных и три радиоканала: «Первый канал», «Россия», «Вести плюс», «Культура», «Спорт», НТВ, «Пятый канал», «Детский канал», который будет скомбинирован из продуктов «Первого канала», ВГТРК, «Бибигон» и «Теленяня», а также три радиостанции - «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».
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