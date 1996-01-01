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У атомного ракетоносца юбилей
Пятьдесят лет исполнилось с момента поднятия флага ВМФ СССР на первом атомном ракетоносце ТОФ - К-45. Накануне состоялась видеоконференция Владивосток-Санкт-Петербург, проведение которой обеспечили «Дальсвязь», «Северо-Западный Телеком» и «Ростелеком».
Видеомост соединил находящихся в северной столице и главном порту Тихоокеанского флота членов экипажей первой атомной подводной лодки, служивших в разные годы на атомной подводной лодке К-45, и их семей. Некоторые из них не видели друг друга почти 40 лет. Во Владивостоке ведущим конференции был заместитель директора ГТРК «Владивосток» Владимир ОЩЕНКО, в Санкт-Петербурге - директор департамента корпоративных коммуникаций компаний «Северо-Западный телеком» Марина СУХИХ.
Всего за час с небольшим было рассказано много интересных историй. Начальник бюро атомных подводных лодок Азриэль ЗВИНЯЦКИЙ вспоминал о строительстве и сдаче лодок 659-го проекта в Комсомольске-на-Амуре. Были показаны интервью со свидетелями ввода в строй первой АПЛ на Дальнем Востоке, архивные кадры испытаний и первого морского перехода ракетоносца ТОФ, видео бухты Павловского, где она базировалась, а также бухту Разбойник - место последней стоянки К-45. Подводники вспомнили, как за день до подъема флага на лодке в экипаже играли комсомольскую свадьбу.
Как отметил председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников, вице-адмирал Александр Конев, капитан К-45 в 1981-84 гг., подобная встреча сослуживцев стала возможной только при использовании современных телекоммуникационных технологий, и от всей души поблагодарил связистов за техническую организацию общения ветеранов подводного флота.
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