www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

У атомного ракетоносца юбилей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пятьдесят лет исполнилось с момента поднятия флага ВМФ СССР на первом атомном ракетоносце ТОФ - К-45. Накануне состоялась видеоконференция Владивосток-Санкт-Петербург, проведение которой обеспечили «Дальсвязь», «Северо-Западный Телеком» и «Ростелеком».

Видеомост соединил находящихся в северной столице и главном порту Тихоокеанского флота членов экипажей первой атомной подводной лодки, служивших в разные годы на атомной подводной лодке К-45, и их семей. Некоторые из них не видели друг друга почти 40 лет. Во Владивостоке ведущим конференции был заместитель директора ГТРК «Владивосток» Владимир ОЩЕНКО, в Санкт-Петербурге - директор департамента корпоративных коммуникаций компаний «Северо-Западный телеком» Марина СУХИХ.

Всего за час с небольшим было рассказано много интересных историй. Начальник бюро атомных подводных лодок Азриэль ЗВИНЯЦКИЙ вспоминал о строительстве и сдаче лодок 659-го проекта в Комсомольске-на-Амуре. Были показаны интервью со свидетелями ввода в строй первой АПЛ на Дальнем Востоке, архивные кадры испытаний и первого морского перехода ракетоносца ТОФ, видео бухты Павловского, где она базировалась, а также бухту Разбойник - место последней стоянки К-45. Подводники вспомнили, как за день до подъема флага на лодке в экипаже играли комсомольскую свадьбу.

Как отметил председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников, вице-адмирал Александр Конев, капитан К-45 в 1981-84 гг., подобная встреча сослуживцев стала возможной только при использовании современных телекоммуникационных технологий, и от всей души поблагодарил связистов за техническую организацию общения ветеранов подводного флота.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru