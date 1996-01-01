Верховный комиссар ООН: «Региону пора прививать толерантность»

По данным Федеральной миграционной службы, на территории ДФО сегодня всего один человек в статусе «беженец». Но Управление Верховного комиссара ООН в РФ выбрало округ для проведения семинара по проблемам беженцев и лиц без гражданства. Почему?

Семинар, который 9-10 сентября провели в Хабаровске для журналистов Сибирского и Дальневосточного округов, представители Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ (УВКБ ООН) и Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), назывался «Роль СМИ в формировании общественного мнения в отношении к лицам в ведении УВКБ ООН». И уже по тому, как жаркие дискуссии за столом то и дело выходили за рамки предложенной темы, стало понятно: спасибо ООН с его деликатной миссией воспитания толерантности. Нарыв зреет - подтвердили споры на семинаре по проблемам иммигрантов и сохранения в регионе коренного населения, его культурного уклада перед экспансией из Ближнего (а для нас это Средняя Азия) и Дальнего (это соседний Китай) зарубежья. Здесь, как и в других случаях, понятия и термины на Дальнем Востоке перемешались не только в головах журналистов.

Докладчики еще оперировали старыми страшилками «желтой опасности» из КНР (кстати, не все), а журналисты в один голос твердили об экспансии необразованных, порой не говорящих по-русски узбеков, таджиков из Средней Азии.

Не будем спорить с управлением Федеральной миграционной службы по вопросам гражданства, руководитель которой и озвучил цифру «один беженец на округ». Между тем поток этнических узбеков из киргизской Оши после погромов в июне 2010 г., споткнувшись на границе с Узбекистаном, хлынул по мигрантскому коридору за Урал и добрался даже до Сахалина, как сообщили наши коллеги.

Но и руководитель управления ФМС России Михаил УТЯЦКИЙ не лукавил, утверждая, что обращений в их службу не было. Зачем, если у жителей Киргизии, согласно подписанному с РФ договору, есть особый путь к ускоренному получению гражданства? К тому же на территории России с 1 июля 2010 г. действует уведомительный порядок регистрации иммигрантов - достаточно отправить письмо через почту. Да и чтобы получить право на труд, например, официанткой и уборщиком в пляжной зоне, им достаточно уплатить 1000 руб. в месяц за «патент». А во Владивостоке и вовсе в рамках Закона об АТЭС квота на трудовых мигрантов стала понятием относительным. Фатима, Хасан и Ахмет уже давно с российскими паспортами и теперь принимают земляков как старожилы.

И столица будущего саммита АТЭС-2012 становится убежищем для жителей безработных предгорий Кавказа, безземельных крестьян Средней Азии и национальных изгоев парада суверенного реванша бывших братьев по СССР. Бегут они на край света от национальной розни, нищеты и бесправия и... Зачастую попадают в тот же круг бесправия со стороны правоохранителей, работодателей и местных жителей, которые увидели в них угрозу своему культурному укладу, а не рабочие руки, замещающие выбывающее население региона. Самый громкий голос в этом хоре, увы, СМИ. Даже на семинаре в Хабаровске, где собрались люди толерантные, журналисты вновь и вновь поднимали вопрос об опасностях замещения коренного населения трудовыми имигрантами. А ведь СМИ формируют общественное мнение...

Не раз представитель Управления Верховного комиссара ООН Кеше КАРРЕНБРОК повторяла: Россия с 1992 г. является участницей Конвенции 1951 г. о беженцах, а потому стоит иностранцу сказать: «Я боюсь преследования! Помогите» - он становится под защиту государства как лицо, ищущее убежище. Если бы!

Не секрет, что через границу из КНДР в Приморье, как и с лесозаготовок в Хабаровском крае, перебежчиков предостаточно. Увы, мировая гуманность и интересы собственного народа тут вступают в противоречие. Ссориться с неуравновешенным соседом - себе дороже. И без того ракеты залетают случайно в «морской огород» Приморья, а суда готовы держать курс в эпицентр шторма, лишь бы подальше от берегов Северной Кореи. Дабы не ссориться, перебежчиков выдворяют назад вопреки всем протоколам ООН.

Или другая ситуация. Поймали в тайге браконьеров, те спешно выбрасывают паспорта и по-китайски заявляют, что они не граждане КНР. И наши милиционеры применят к ним Конвенцию ООН по лицам без гражданства? Все не просто в нашем королевстве.

Впрочем, г-жа Карренброк считает, что отношения Верховного комиссара по делам беженцев и ФМС России выше всяких похвал, хотя беженцами в России сегодня признано всего 785 человек. Допускаю, что иного комплимента в присутствии высшего чиновника из этого ведомства ожидать не стоило. Правда, есть еще временные беженцы. Есть лица, подавшие прошение на статус беженца, есть лица, ищущие временного убежища. Только нет среди них наших узбеков. Ведь стоит им подать прошение - пожалуйте в лагерь, простите, в центр временного убежища, ближайший из трех находится в Пермском крае. Причем только третий из подавших прошение получает статус беженца. Зато, по данным г-жи Карренброк, до 30 тыс. иммигрантов в год получают гражданство РФ.

Правда, оттепель в отношении жителей СНГ, проживающих в России и имеющих право на получение гражданства, заканчивается. Что будет дальше с потоком мигрантов?

Как считает ведущий сотрудник Центра миграционных исследований РФ Дмитрий ПОЛЕТАЕВ, западный дрейф молодежи отсюда и восточный поток из Азии сюда будет увеличиваться. По его словам, Институт международных исследований как-то провел опрос низкооплачиваемых работников Центрального округа, какая зарплата способна подвигнуть их на переезд на Дальний Восток. Люди с доходом в 9,8 тыс. руб. заявили: 70 тыс. руб., и не меньше. А потому альтернативы выходцам из Средней Азии нет.

При всех минусах этой экспансии есть и плюс - они едут работать и зарабатывать. И национальный мир в регионе зависит от социальной адаптации этих людей. Для местных властей она должна стать не менее важной заботой, чем сдерживание оттока коренного населения.