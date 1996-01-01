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Государственный жилищный сертификат приказал долго жить?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Комитет по обороне Госдумы поступил законопроект, в соответствии с которым оставшимся 30 тыс. бесквартирных граждан, уволенных с военной службы до 1 января 2005 г. (в основном в 90-х годах прошлого века), обеспечение квартирами будет проводиться за счет федерального бюджета властями субъектов РФ.

В Приморье до сего времени не обеспечены жильем 1407 семей бывших военных. Программа «Государственные жилищные сертификаты» в этом году заканчивается, и продлевать ее, по всей видимости, не будут.

Это еще раз ударит по уволенным в запас бесквартирным ветеранам, поскольку и без того реализация программы без существенного увеличения ее финансирования - фикция: стоимость квадратного метра, оплачиваемого ГЖС, не соответствует рынку жилья. Кроме того, далеко не все бывшие военнослужащие, признанные нуждающимися в получении жилья, подпадают под действие программы ГЖС.

План руководства страны внести изменения в закон «О статусе военнослужащих» и передать уже предусмотренные в госбюджете на ГЖС 47,7 млрд руб. на приобретение реальных квартир вполне можно приветствовать, если бы не опасения злоупотреблений при покупке жилья. По непроверенной информации край собирается передать функции по приобретению квартир местным органам власти.

Причем Москва настаивает на исключении из числа очередников тех ветеранов, которые три года не отмечались в очереди. А профсоюз считает такие указания противоречащими жилищному законодательству.

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