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Подписка о дружбе
17 августа «ЗР» опубликовал материл Олега ЖУНУСОВА «Эхо раздора». В нем шла речь о достигших Приморья межэтнических конфликтах, случившихся в начале лета в Киргизии. Наш корреспондент узнал о попытках приехавших в край граждан Киргизии диктовать условия поведения здесь мигрантам - узбекам. Текст ответа из прокуратуры приводим с сокращениями.
«...факты причинения вреда либо применения насилия гражданами Узбекистана (! - прим. авт.) в отношении киргизов не нашли подтверждения. Опрошенные представители указанных диаспор в г. Владивостоке отрицают наличие межнационального конфликта между ними и уверяют, что имеющие место отдельные случаи разногласий разрешаются мирным путем.
Между тем, ...Управлением внутренних дел осуществляются мероприятия в сфере исполнения законодательства о межнациональных отношениях. ... Проведена оперативно-профилактическая операция «Незаконный мигрант, ... выявлено 51 административное правонарушение...За 6 месяцев текущего года проведено более 60 профилактических мероприятий, направленных на исключение негативных явлений в молодежной среде (встречи с представителями иных национальностей, классные часы, викторины, ролевые игры, беседы и т.п.)...».
Я, к сожалению, не удивлен результатом проверки. Могло ли быть иначе, если правоохранительные органы не опросили ни самого автора, ни тех людей, с чьих слов я описывал события?!
Должен признать, материал внимание привлек - редакцию правоохранители засыпали требованиями дать номер моего телефона. Но я ушел в давно запланированный отпуск и в редакции не появлялся. А в «ЗР» принцип - телефоны сотрудников без их разрешения не давать. Обычно я сам даю номер «трубки» всякому, кто попросит (ведь чем шире круг общения журналиста, тем лучше) и его знают в том числе сотрудники пресс-служб и прокуратуры, и УВД. Лишь двое ребят из «Центра по противодействию экстремизму» сумели выяснить номер моего телефона. Еще большей симпатией к ним я проникся, когда они заверили, что не оставят без последствий озвученные в статье и в беседе с ними факты. Но позже их пыл угас. Насколько мне известно, с первоисточником моей информации они так и не нашли времени встретиться.
Выйдя из отпуска, я сам стал названивать в правоохранительные структуры. В прокуратуре мне сразу сообщили, что надобность во встрече уже отпала. В УВД меня поблагодарили и заверили, что обязательно разберутся. Однако об их действиях до сих пор ничего не известно. А если верить ответу прокуратуры, то действий не будет. Ведь «факты причинения вреда либо применения насилия гражданами Узбекистана в отношении киргизов не нашли своего подтверждения»!
И вот тут главное! Вообще-то я писал об обратном - не узбеки на киргизов, а киргизы на узбеков нападали. Значит, даже невнимательно прочитали?! И что тогда проверяли?!
Впрочем, кое-какие действия силовики предприняли. Например, взяли подписку с руководителей национальных диаспор об ответственности за мир и дружбу между их общиной и представителями других национальностей. Насколько эффективна и достаточна эта мера - вопрос. Все же хоть что-то.
Моя персона тоже в деле. Дело на меня завели по статье «за разжигание межнациональной розни», сообщили мои источники в силовых структурах. Я удивился. «По этой статье, конечно, не докажут, но это им и не нужно. Для инициаторов дела главное - начать в отношении тебя оперативно-розыскные мероприятия, а там глядишь, что-нибудь и откопают», - предупредили меня специалисты.
Но я спокоен. Просто мне скрывать нечего. Я уже как-то был в «черном списке» и под пристальным наблюдением после знаменитого разгона автомобилистов на центральной площади Владивостока. Главное, чтобы не опустились до провокации. Хотя не исключаю такой возможности. Не удивлюсь, например, если Фатиму, которую я цитировал в своей статье, обвинят в контрабанде наркотиков и оружия. Хотя всем понятно - контрабандисты не идут к журналистам и тем более в правоохранительные органы по собственной воле. А Фатима ходила и продолжает ходить, требуя соблюдения российского законодательства.
Так что в «сухом» остатке: для общественности - заверения в том, что все в порядке; для руководителей национальных диаспор - предостережение следить за соотечественниками; для тех, кто осмелился заговорить о проблеме - уголовные дела.
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