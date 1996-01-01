Школьники встретились со статистиками

Приморскстат провел первую молодежную конференцию "Приморский край в зеркале статистики", в которой приняли участие представители Департамента образования Приморского края и Управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока, преподаватели и ученики городских школ и гимназий.

"Аудитория пользователей нашей информации заметно помолодела в последние годы, и тот факт, что молодежь активно использует нашу информацию в учебе и работе, не может не радовать, - говорит руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. – Цель нашей конференции – рассказать о том, что представляет собой современная статистика, показать наши возможности и расширить представление школьников и учителей об использовании информации, получаемой краевым статистическим органом, в педагогической работе и учебном процессе. Также, поскольку до Всероссийской переписи населения остается менее месяца, мы подготовили специальную презентацию, рассказывающую об огромной практической пользе этого важного государственного обследования".

После ярких презентаций, представленных молодыми сотрудниками Приморскстата – недавними выпускниками краевых вузов, - участники мероприятия обменялись мнениями о том, какие методы и формы сотрудничества будут наиболее эффективны. А затем для юных гостей конференции была организована викторина, посвященная Всероссийской переписи населения. В ней участвовали ученики владивостокских гимназий №1 и №2, средней школы с углубленным изучением английского языка №13, а также команда дружины "Бригантина" Всероссийского детского центра “Океан”.

Борьба за победу была напряженной. Ребятам предстояло не только проявить креативность, оригинальность мышления и чувство юмора, но и продемонстрировать глубокие знания прошлого и настоящего всероссийской переписи. Жюри, в которое вошли представители Приморскстата и Департамента образования Приморского края, было непросто выбрать победителя. Главный приз достался дружной и сплоченной команде владивостокской гимназии №1.

Впрочем, побежденных в этом состязании не было. “Здорово, что мы попали на это мероприятие, - говорит участница “океанской” команды Юлия ГОЛЯ. - Меня давно интересовала статистика, и в данный момент я пытаюсь решить, с чем же все-таки связать свое будущее– со статистикой или экологией. Много интересного узнала и о переписи населения: даже не предполагала, насколько серьезно влияют ее результаты на нашу жизнь".

"Наше сотрудничество с учебными заведениями края обязательно продолжится, ведь конференция показала, насколько мы нужны друг другу", - резюмировала заместитель руководителя Приморскстата Марина КАРПОВА.