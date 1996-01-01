Долина гейзеров: только вертолетом можно долететь

Долина Гейзеров – своеобразная визитная карточка Камчатки и самая яркая природная достопримечательность полуострова. Жемчужина, спрятанная в каньоне Кроноцкого биосферного заповедника, неизменно вызывает яркие эмоции и впечатления, которые надолго остаются в памяти.

У тех, кто побывал в этих местах, появляется ощущение исключительности: вы становитесь свидетелем редкого природного явления – "работы" многочисленных гейзеров, ощущаете мощное дыхание подземной "котельной", которая с регулярной периодичностью выбрасывает на белый свет тысячи кубометров горячей воды и пара. Долина расположилась среди вулканов, протянувшихся вдоль восточного побережья Камчатского полуострова, и находится в 180 километрах северо-восточнее города Петропавловска-Камчатского. Она была открыта в 1941 году геологом Татьяной УСТИНОВОЙ. И все годы является объектом интереса для туристов со всего земного шара.

Уникальность долины реки Гейзерной в том, что здесь на протяжении 6 километров расположилось более 40 гейзеров и множество термальных источников. Грязевые котлы и вулканчики, горячие озера, паровые струи, прогретые площадки компактно соседствуют на небольшом пространстве. В этом красочном спектакле у каждого природного явления свое амплуа.

Как говорят ученые, здесь можно наблюдать все известные современные формы гидротермальной деятельности. При этом у каждого гейзера – кипящего источника, фонтанирующего пароводяной смесью, свои норов и индивидуальный режим, свое имя. Каждый неповторим и уникален. К примеру, "Великан" способен извергать около тридцати тонн воды в минуту на высоту девятиэтажного дома, гейзер "Большой" вырывается впечатляющим водным каскадом из громадной раковины-грифона.

В Долине сложилась своеобразная экологическая система, представленная уникальным сообществом термальных бактерий, водорослей, лишайников, мхов, высших растений. Все это в сочетании с разноцветными гейзеритовыми отложениями создает необыкновенно яркую палитру красок.

Долину Гейзеров туристы часто посещают в связке с кальдерой вулкана Узон, перелет в которую займет не больше 10 минут. Огромная вулканическая чаша площадью почти 30 квадратных километров просто дышит глубинным теплом земли, ступая по которой, ощущаешь ее гигантскую энергию. Термальные озера, кипящие грязевые котлы и источники – эта картина рисовалась здесь матушкой природой на протяжении сотен тысячелетий.

Долина Гейзеров и кальдера Узона – это лишь небольшая, хоть и наиболее яркая часть Кроноцкого заповедника. На его территории расположилось 25 вулканов, 8 из которых – действующие. Самый высокий из них – сопка Кроноцкая. Ее идеально ровный конус по правильности форм и красоте вполне может соперничать с японской Фудзиямой (www.kronoki.ru).

Попасть в Долину можно только вертолетом. Это особо охраняемая территория, никакой самодеятельности здесь быть не может – для туристов оборудованы тропы с видовыми площадками, откуда открываются самые впечатляющие ракурсы здешних чудес (www.visitkamchatka.ru).