На троллейбусе до Седанки

Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает о возобновлении движения троллейбусов маршрута №6 «Покровский парк - фабрика «Заря» - Седанка.

Напомним, что ранее, с 19 августа, в связи с проведением работ по сооружению путепровода через улицу Маковского в районе остановки общественного транспорта «Седанка», движение этого троллейбуса производилось по укороченному маршруту - от Покровского парка только до остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря», сообщает пресс-служба администрации Владивостока