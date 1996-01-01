Чемпиону помог соус

Во Владивостоке завершился VII Приморский кулинарный фестиваль, который проходил с 7 по 9 сентября в СК «Чемпион». На протяжении трех дней сотни зрителей наслаждались ароматным и ярким шоу, внимали советам профессионалов на мастер-классах и следили за напряженной борьбой поваров, барменов и бариста. Главная интрига мероприятия – кто станет лучшим поваром – раскрыта: Гран-при фестиваля с собой увез хабаровский повар Алексей Шилов. По традиции самым ожидаемым и волнующим чемпионатом фестиваля был MASTER STEAK, представляющий поварское направление. Повышенный интерес к состязанию объяснялся, прежде всего, главным призом – недельной стажировкой в США, которую оплачивают партнеры фестиваля компания «Раут» и Американская Федерация по экспорту мяса.

Поварской чемпионат был и самым продолжительным – кулинары со всего Дальнего Востока выявляли сильнейшего в течение двух дней. На первом этапе борьбы конкурсанты удивляли судей своим мастерством в приготовления сочных стейков из говядины и свинины и авторским соусом. В финальной стадии чемпионата, куда вышли 8 поваров, участникам предстояло за 40 минут приготовить авторское блюдо из мяса или рыбы (морепродуктов) с обязательным использованием гриля. Лучше всех по единогласному мнению жюри с заданиями справился хабаровчанин Алексей Шилов («Галерея»). Он получил Гран-при фестиваля и в скором времени отправится в США.

«Я участвовал в этом фестивале впервые. Можно сказать: пришел, увидел, победил! Но награда досталась не так легко, я долго и упорно готовился. Для того, чтобы очаровать и поразить жюри, я приготовил соус XVIII века и старался максимально эстетично подать блюдо», - рассказал счастливый победитель.

Золотую медаль чемпионата и Кубок главы города Владивостока завоевал Александр Полищук (ресторан «Орлиное гнездо»), «серебро» у Даниила Волкова (Palau Fish), бронзу «взял» Сергей Пожаров (ресторан «Бразери»). Победителем в учрежденной компанией «Раут» номинации «Лучшее авторское блюдо» стал Илья Посохин («Товарищ Сухов»).

Еще одним ярким событием фестиваля стал чемпионат «Бар-шоу», который полностью подтвердил свое название: на площадке соревнований звучала зажигательная музыка, под которую конкурсанты показывали чудеса скорости в приготовлении коктейлей и делали невероятные трюки с бутылками, рюмками и другими барменскими атрибутами. «Уровень мастерства барменов меня очень порадовал,- сказал Роман Торощин, председатель жюри чемпионата, президент Ассоциации барменов Екатеринбурга. - Технические приемы, которые сегодня демонстрировали участники в номинации оригинальная подача, можно увидеть на и на мировых, и на московских соревнованиях. Ребята заводили публику, устраивали шоу. Это важно для бармена, ведь мы работаем для того, чтобы поднимать настроение людям». В итоге, в категории «Спидмиксинг» выиграл Сергей Жосан (суши-бар «Токио», ночной клуб Rasalila). Победителем чемпионата «Бар-шоу» стал Иван Митин, серебряную медаль завоевал Андрей Файзулин, «бронза» у Анатолия Гордеева.

Не менее интересными эти три дня были и для руководящего звена приморских заведений. Напомним, в программу VII Приморского кулинарного фестиваля был включен широкий перечень семинаров и мастер-классов. На лекциях бизнес-тренера и успешного ресторатора Вячеслава Таранова менеджеры узнали о том, как удержать клиента, контролировать многочисленный персонал и внедрять инновации в свой бизнес. «В этом году я заметил колоссальный профессиональный рост как поваров и барменов, так и менеджеров. Люди приходят ко мне на семинары уже не в первый раз, со многими я продолжаю общение и контролирую их профессиональные процессы. Это положительная тенденция. Приморские менеджеры начали понимать, что не стоит останавливаться на достигнутом, и им не жалко ни времени, ни денег для того, чтобы развиваться», - рассказал Вячеслав Таранов.

«На мой взгляд, фестиваль удался. И это можно было проследить по тому количеству людей, которые непрерывно следили за событиями на площадке. Наметилась интересная тенденция, людям больше стала интересна профессиональная информация, обмен опытом. И в следующем году мы также планируем сделать упор именно на образовательное направление», - подвел итог VII Приморского кулинарного фестиваля Роман Иванищев, президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров.

Организаторами VII Приморского кулинарного фестиваля являются ресторанное агентство «Анонс», Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров (ДАРИО). Индустриальные партнеры Фестиваля – компания «Раут» и компания «Инженер Торговли». Мероприятие проходило при поддержке Администрации г. Владивостока и Администрации Приморского края, Американской Федерации по экспорту мяса. Информационный партнер – Издательская компания «Золотой Рог».