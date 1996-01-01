Грипп наступает на Приморский край

В Приморском крае эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом расценивается как настороженная, что является следствием роста заболеваемости среди детского населения.

Удельный вес заболевших детей до 14 лет составляет 84,9%, из них 44,2 % приходится на детей 3-6 лет. Однако превышение порогового уровня на текущий период 2010 г. не зарегистрировано. При лабораторном исследовании от заболевших выделяются антигены вируса гриппа В, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, что свидетельствует о циркуляции данных вирусов на территории Приморского края, сообщили РИА PrimaMedia в управлении Приморского Роспотребнадзора.

Как и в предыдущие годы в октябре-ноябре 2010 г. в Приморском крае запланировано проведение иммунизации населения против сезонного гриппа. За счет средств федерального бюджета планируется привить около 500 тысяч жителей края.