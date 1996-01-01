На стройке саммита АТЭС - зарплатные бунты

В недавнем прошлом «зарплатный бунт» возникал среди узбекского контингента строителей объектов АТЭС-2012. Известно: он разрешился тем, что «бунтовщиков» рассчитали, а на их место из Средней Азии привезли новых рабочих, которые до сих пор еще не бастовали.

13 сентября недовольство охватило уже китайских рабочих. Около 200 из них (это количество рабочих закрывает потребности одного из корпусов будущего ДВФУ) начали забастовку.

Утром в среду она переросла в беспорядки. На устранение хулиганства из Владивостока были направлены силы милиции. На случай, если им не удастся восстановить порядок, к этому было решено подключить отряд ОМОНа, который уже был готов выехать на остров. По другим сведениям, порядок удалось восстановить без ОМОНа – с помощью участковых, следственно-оперативной группы и сотрудников ППС.

Предполагается, что китайское выступление вышло за рамки обычного спора в связи с посещением 14 сентября о. Русского руководителя Счетной палаты Сергея СТЕПАШИНА, чья инспекция не выявила фактов завышения стоимости работ и выразила удовольствие по поводу того, что они идут в графике и срывов сроков пока не ожидается. Что касается задержек зарплаты, то этой «мелочью» инспекция, видимо, не интересовалась.

Для устранения причин, вызвавших беспорядки на о. Русский, выехала группа, в которую вошли сотрудники краевой и Фрунзенской районной прокуратур, УФСБ по Приморскому краю регионального управления Федеральной миграционной службы и трудовой инспекции.

По некоторым данным, китайский контингент просто не выполнил «норму по откату» работодателю, в связи с чем и был «кинут на бабки». Скорее всего, конфликт будет разрешен уже опробованной схемой: непослушных со стройки уберут, и заменят послушными.

По данным прокуратуры Владивостока, в первом полугодии в прокуратуру поступило 35 жалоб на нарушение трудовых прав от рабочих, занятых на стройках АТЭС. Большинство жалоб касались задержек зарплаты, выплаты зарплаты ниже установленной, сообщает РИА Новости.