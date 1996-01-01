Студенты ДВГУ отправляются на стажировку во Вьетнам

Министерство образования и подготовки кадров Вьетнама утвердило список российских студентов, подавших документы на годичную языковую стажировку в ведущие вьетнамские вузы.

Всего в этот список вошли 18 российских студентов, изучающих вьетнамский язык. Половину этой квоты составляют студенты со всего Владивостока. Большая их часть - это студенты ДВГУ.