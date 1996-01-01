Вузы Дальнего Востока доказали, что достойны поддержки

Министерство образования и науки озвучило результаты конкурса, проведенного в рамках Постановления Правительства РФ №218. Среди победителей есть и дальневосточные вузы.

В конкурсе организаций реального сектора экономики для реализации совместных с вузами комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (Постановление Правительства № 218) приняло участий 4 заявок от дальневосточных предприятий. Победителями стали две из них.

ОАО «Приморские лесопромышленники» выиграло заявку на 110 млн руб. на создание вместе с Дальневосточным государственным техническим университетом высокотехнологичного инновационного производства деревянных зданий и сооружений.

Также среди победителей - заявка ЗАО «АЛРОСА» на создание инновационной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Севера совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им.Аммосова (Якутия).