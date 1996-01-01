Энергетика без альтернативы

Проблемы ядерной энергетики обсудили на научной конференции в Приморье. Шестая международная конференция «Восточная Азия в многополярном мире» открылась в Фундаментальной библиотеке ДВГУ.

С докладом на тему «Ядерная энергетика как возможная сфера кооперации в Азии» выступил профессор физики, председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ.

Он начал с обзора сложившейся ситуации в использовании мирного атома и проанализировал сильные и слабые стороны атомных энергокомплексов стран-соседей. Экономический рывок стран Юго-Восточной Азии привел к резкому увеличению обладателей данной технологии. В настоящее время в мире эксплуатируется 440 ядерных энергетических реакторов, которые обеспечивают около 16 процентов объема производимой в мире электроэнергии. По АТР следующие цифры: в 2009 году в эксплуатации находилось более 110 действующих энергоблоков АЭС, более 20 энергоблоков строилось, 150 были запланированы к строительству, 56 можно отнести к исследовательским реакторам. Благоприятные перспективы развития атомной энергетики существуют у Японии, КНР, Республики Корея и Индии.

В докладе был затронут и такой болезненный аспект, как радиоактивные отходы. Как сообщает пресс-служба ЗС ПК, по мнению Виктора Горчакова, это как раз тот вопрос, который общественность должна держать в поле своего зрения, с тем, чтобы в полной мере реализовать потенциал ядерной энергии как одного из надежных источников энергии для человечества.

- Мир переживает «атомный ренессанс», те страны, которые ранее не рассматривали возможности ввоза ядерных компонентов, сегодня договариваются с Россией, США, Республикой Корея о строительстве АЭС. Такие планы есть у Индонезии, Таиланда, Филиппин, Вьетнама. Рост мировых цен на основные энергоносители и опасения по поводу конечности запасов углеводородного топлива обострили конкуренцию за источники энергетического сырья и реанимировали интерес к атомной энергии, - считает Виктор Горчаков.