Осторожно: напряжение

На прошлой неделе Президент России Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ недопонял столичного мэра Юрий Михайловича ЛУЖКОВА, который в одном федеральном СМИ, говоря о ситуации в стране в целом, обмолвился о «крайне тяжелой атмосфере в обществе». Президент не согласился: «...у нас нет тяжелой атмосферы в обществе. Есть люди, которые недовольны тем...» и т.д.

Я призадумался, поскольку буквально накануне имел честь общаться с председателем наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания при УВД края Владимиром НАЙДИНЫМ, попутно занимающийся вопросами защиты прав осужденных и подследственных граждан. Так вот после получаса разговора с Владимиром Анатольевичем у меня самого оформилась вполне «тяжелая атмосфера».

А как ей быть легкой, если вполне успешный бизнесмен, коим является Владимир Найдин, на общественных началах мотается по тюрьмам, ИВС и изоляторам, чтобы каким-нибудь доступным образом повлиять на все то, что там творится... А творится там, скажу вам откровенно и без купюр, то, что иначе как беспределом не назвать.

Ну, скажите, пожалуйста, почему система исполнения наказания у нас зовется не иначе как уголовно-ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ? Почему в находкинском и шкотовском ИВС, простите, туалета нормального нет? На резонный вопрос общественников начальники этих изоляторов без тени смущения отвечают: «И так сойдет». Или почему оступившегося человека не надо кормить? Начальник находкинского ИВС сам не завтракает, и даже в голову ему не может прийти, что кто-то может быть рад утреннему бутерброду, а ему - всего лишь чай, и только при исключительно хорошем поведении - с сахаром.

ИВС - изолятор временного содержания УВД, это еще не колония, даже не СИЗО и уж тем более, не уголовно-ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ учреждение! Даже перед восхождением на эшафот в кровавом и мракобесном средневековье у приговоренного к казни спрашивали последнее желание! А у нас: «Я не завтракаю, а посему никто не завтракает»! Людей в людях, чья вина еще не доказана судом, наша система уже не видит. В стране нет «напряжения»? Находящиеся в сизо граждане не лишены конституционных прав - они участвуют даже в выборах, но им отказано в завтраке и теплом сортире...

Как может случиться, что в то время как со страниц одного уважаемого издания руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр РЕЙМЕР сладко поет об изменениях в медицинской системе вверенного ему ведомства, в Приморском крае в колониях умирают заключенные? И не только от туберкулеза - «болезни нищеты»! Так, недавно один из заключенных ИК-41 умер от острой почечной недостаточности. Проводивший вскрытие патологоанатом, подняв голову от «работы», спросил людей, доставивших труп заключенного на экспертизу: «Вы звери, господа?». Оказалось, что заключенный, всю неделю до своей смерти жаловавшийся на боли в спине, мог бы выжить, прояви тюремные эскулапы хоть чуточку внимания.

Сегодня в приморских тюрьмах и СИЗО выживают (иного слова, в том числе затертого «сидят», не подобрать) около 20 тыс. человек. Много это или мало? Думаю, что много. Если учесть население нашего постепенно пустеющего края, то получится один осужденный на 100 человек.

Сегодня приморский ГУФСИН огородился забором в прямом и переносном смысле, и информации о том, как выживают 20 тыс. потенциальных избирателей порой противоречива. Зато, если что и раздается из-за высокого забора на Арсенальной,15, - это сонм обид и требований «опровержений» от СМИ. Поэтому, используя редакторскую колонку как площадку, очень хотелось бы получить ответ или опровержение информации о голодовке в одном уголовно-ИСПРАВИТЕЛЬНОМ учреждении в центральном Приморье.

А заодно получить ответ на вопрос: как так получается, что заключенные, зарабатывающие на зоне деньги на свой прокорм и прокорм всей оравы «исправителей», не имеющие по большому счету, возможности их тратить, вдруг опять оказываются под судом ... за неуплату алиментов?! И опять потенциально находятся под угрозой суда. Просто работы нет для наших зэков. В Приморье везут и везут иностранных трудовых мигрантов, а тут десятки тысяч мужиков маются без работы. Почему-то никто возможности пеницитарной системы края не взял в расчет как трудовой резерв.

Но есть и повод для оптимизма есть. Некоторым депутатам и прочим политикам разного калибра, а также «влиятельным» бизнесменам все чаще предоставляется возможность испытать «напряжение» за забором на своей шкуре. Опыт идет на пользу, есть примеры, когда комфорт следственных изоляторов растет в зависимости от кошелька временного сидельца. Возможно, недавний арест городских депутатов краевой столицы обернется каким-никаким ремонтом и в следственном изоляторе. Как там, в народе говорят, от тюрьмы и от сумы...

Кстати, по этому поводу уже есть интересным факт - изоляторы и ИВС Владивостока и Уссурийска, где перебывало немало уважаемых господ, в отличие от аналогичных заведений в других городах и районах Приморья, выглядят просто на «5 баллов».