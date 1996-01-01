«Снеговая падь» - только для военных

Тех, кто наглядно смог познакомиться со строительством нового большого жилого района во Владивостоке «Снеговая падь», мучают вопросы: «Неужели это все для военных? А может быть, какую-то долю квартир в этих домах получит и город, чтобы дать их очередникам?» Была же в прошлом такая практика, когда застройщики передавали муниципалитету фиксированные 10% вводимой жилой площади, независимо от источников финансирования.

Как нам ответили в пресс-центре администрации Владивостока, никакой доли квартир для города в «Снеговой пади» не предусмотрено. Все квартиры в новых домах будут распределяться исключительно среди бывших и нынешних военных, поскольку именно под их потребности и предусмотрено это строительство, ведущееся на средства федерального бюджета.

Принципиально город мог бы строить необходимое ему жилье в рамках договоров с застройщиками, которые используют под строительство городские территории. Однако, в настоящее время администрация Владивостока землей под новое строительство фактически не распоряжается, поскольку это право с 1 февраля 2007 г. в основном осуществляется на краевом и федеральном уровнях. В ведении городской администрации остаются лишь те земли, на которых расположены муниципальные объекты.

Тем не менее, несмотря на определенные трудности, последние два года городской и краевой администрациями изучались возможности ведения строительства муниципального жилья во Владивостоке и Приморье, и на сегодня у специалистов уже имеются серьезные наработки, на основе которых уже составляются программы строительства муниципального жилья. При удачном решении вопроса о финансировании этого строительства его развертывание возможно в довольно короткие сроки.

Рассматривается возможность использования на эти цели, прежде всего, денег городского бюджета, получения их из краевого бюджета. И особые надежды - на средства в рамках нацпроекта по строительству доступного и комфортного жилья.