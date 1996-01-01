И вся группа р-р-рычит

Несколько недель назад редакция газеты «Золотой Рог» получила письмо читательницы - мамы ребенка, посещающего детский сад №159, и опубликовала его под заголовком, отражающим всю суть дела «Дедсад без медработника, спортзал без физрука» («ЗР», N 66, 26 августа 2010 г). Ситуация известная: по причине низкой заработной платы ситуация с кадрами в муниципальных садиках Владивостока нелегкая - не хватает воспитателей, нянь, медработников, физруков. Оспаривать этот факт никто не собирается, да и учитывая дефицит мест в детсадах и большие очереди желающих, владивостокские родители считают за большую удачу вообще получить место для своих чад. И остальное – мелочи. Родительница призывала администрацию города обратить внимание на «детскую проблему», а также изыскать возможность и оказать содействие в укомплектовании десткого сада медицинским и физкультурным работниками. Однако публикация письма вызвала неожиданную реакцию

Родительский комитет детсада выступил в защиту педагогов и прислал ответное письмо, под которым подписались 15 человек, и потребовал...

Опровержение

«Данный текст содержит сведения, не соответсвующие действительности. Обязательные развивающие и образовательные программы ведутся согласно утвержденной в 2006 году программе «Воспитания и обучения в детском саду». Никто из родителей не был уведомлен о существовании письма и выхода его в газете, и тем более родители не согласны с его текстом».

«Я с тремя своими пацанами справиться не могу. Не представляю, что делают воспитатели, чтобы справиться с двадцатью. Сын все время приносит из детсада какие-то лепки-поделки, рисунки. Уже складывать некуда. И стихи рассказывает, и песни поет. А, главное, ему нравится ходить в детсад. Получается, замечанием про физрука зря обидели педагогов, - высказался один из инициативных родителей, подруливший разбираться на расписном джипе. – В музыкальном и физкультурном залах сейчас просто ремонт, устанавливают пожарную сигнализацию. Нормальная рабочая ситуация. Да вы сами посетите детсад и посмотрите, прежде чем письма публиковать!»

Меня как журналиста встретили доброжелательно. Предложили пройтись по группам, поговорить с педагогом-психологом, логопедом, музыкальным работником и родителями. Впрочем, моя заведомая критичность ослабла уже в коридоре – внутри сада пахло вкусными плюшками, по ухоженной территории бегала ребятня и увлеченно во что-то играла. Кажется в «кошки-мышки», и физиономия пойманной «мыши» была не менее счастливой, чем у отловившей ее «кошки». А за плюшками, как подсказывала память, следовал сонный час… В общем, сильно захотелось назад, в прошлое. В простое беззаботное детское счастье.

«Мы действительно стараемся, чтобы детям у нас было хорошо, и чтобы все пошли подготовленными в школу. Согласитесь, не в каждом детском саду есть свой педагог-психолог! А вечерами к ней очередь из родителей стоит. У Светланы Викторовны двадцать с лишним лет стажа, найдет ключик к любой проблеме. У нее и по старшим детям- подросткам родители зачастую консультируются. Мы тут все как одна семья. А логопед? Ведь от ощущения свободы речи в конце концов зависит и поведение ребенка, как он будет себя чувствовать в группе сверстников. Признают ли в нем личность или он будет отсиживаться в уголке, пока другие играют. Причем это не относится только к детскому возрасту, неспособность себя выразить после будет сопровождать человека всю жизнь… Да наши педагоги и сами вам все расскажут, - отправила меня на экскурсию в позабытое детство заведующая ДОУ «Детский сад №159» Наталья Сотникова.

ДОУ «Детский сад №159» работает с 1973 года, сейчас в нем 246 воспитанников от двух до семи лет. Всего 11 групп, две из которых логопедические. Выпускники в основном идут в средние общеобразовательные школы N56 и 76. «Нареканий от учителей младших классов на подготовленность воспитанников нет, - рассказывает Светлана Комлева, педагог-психолог. – Я даже не по долгу службы интересовалась, у самой ребенок учится. И отзывы о профессиональной работе коллег по детскому дошкольному учреждению только положительные, люди знают и любят свое дело. Как же иначе? Тут только за заработную плату долго не продержишься, должна быть какая-то иная мотивация. И детей любить надо».

По возможности интересуюсь, как можно любить 246 человечков и работать с ними. Выясняется, что большую часть профессиональной жизни у Светланы Викторовны прошло в общении с людьми в погонах. После рассказа о работе по реабилитации спецназа в ее искренней любви к детям у меня сомнений не остается. Было бы с чем сравнивать. «Часто сложнее работать с родителями. Дети даже не понимают, что идут к психологу. Они идут к тете, в красивый кабинет, играть. А родители сразу настораживаются – с моим ребенком что-то не в порядке? Да нет же, все в порядке! Просто детской душе нужна забота, как цветку в палисаднике. Например, как сделать так, чтобы малыш в удовольствием шел в сад? Не ревел на подоконнике по полгода? Это совсем просто…», - продолжает разговор педагог-психолог.

Дальше следуют профессиональные секреты, за которыми лучше обращаться лично. Мы же идем знакомиться с логопедом. Светлана Лейченко, учитель-логопед, специалист первой квалификационной категории настраивает на серьезную последовательную беседу, от которой я немного теряюсь. Слишком много тонкостей. «Очень важно распознать проблему речевого недоразвития как можно раньше, в четыре года ее можно исправить легко. Если не браться за нее профессионально, то придя в школу, ребенок испытывает трудности в овладении грамотой, плохо усваивает словообразование, его запас слов заметно меньше нормального… И проблемы начинают накапливаться как снежный ком, он становится хроническим неуспевающим. Начиналось же все просто, с невыговаривания отдельных звуков… Над малышом подтрунивали, и ему хотелось отмолчаться», - дает она короткую вводную гостю. В кабинете логопеда столько методических пособий и развивающих игр, что можно разбираться не один день.

Рассказывает моя собеседница увлеченно, время от времени подчеркивая обязательность последовательных занятий. Хождение в поликлинику раз в неделю такого эффекта не даст, здесь ребенок воспринимает занятия как игру. «Вы бы видели, как один, выучившись выговаривать «р», обучает друга. Через какое-то время у меня рычит вся группа, полная комната «тигров», - радуется собеседница.

Знакомство с Юлией Кучерчук, музыкальным руководителем, короткое, но запоминающееся. Она по ходу рассказа изображает то Лису, то Зайца, то Деда Мороза и прочих любимых по счастливому детству персонажей. Вспоминает последний выпускной, где дружно роняли слезы в честь взросления и ухода в школу и дети, и родители, и воспитатели. Кстати, подросшие дети время от времени забегают поздороваться и потренькать на пианино. Кто-то даже пошел в музыкальную школу.

Но дело не в этом. Просто здесь люди любят свое дело, и любят детей. Значит, все проблемы – временные, и жизнь наладиться. Особенно, если получение самой путевки в детсад большая удача. И сотрудники сада, за смешную заработную плату стараются обеспечить детям уют и подготовить их к школе.

Ну что тут скажешь! Остается только принести извинения администрации и воспитателям детского сада N159. Хотели то помочь, а, оказалось, обидели. А спортзал скоро отремонтируют и оборудуют пожарной сигнализацией, и будут детям и физрук, и физкультура! Кстати, и медработник уже тоже появился.