«Ковчег» объединяет инвалидов региона

2 сентября представители общественной организации инвалидов «Ковчег» города Владивостока провели встречу с активистами общественной организации инвалидов Еврейской автономной области. Мероприятие прошло в Биробиджане на набережной реки Биры. На встрече также присутствовали депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области и Председатель Комитета социальной защиты населения ЕАО Сергей Кривошеев, директор Валдгеймского дома-интерната для детей-инвалидов

Инвалиды вместе с представителями власти обсуждали вопросы социализации людей с ограниченными возможностями, пути их реабилитации, а также реализацию федеральной целевой программы «Доступная среда для инвалидов».

Председатель общественной организации инвалидов «Ковчег» города Владивостока, член Консультативного совета общественных объединений при Региональном Политическом совете Партии «Единая Россия» Артем Моисеенко поделился своим опытом в области социальной реабилитации и адаптации инвалидов, в том числе и через спортивные мероприятия, рассказал о возможностях работы и обучения для людей с ограниченными возможностями.

Со своей стороны представители власти ЕАО продемонстрировали недавно приобретенные автобусы с гидравлическими подъемниками, специально приспособленные для инвалидов. Инвалиды, присутствовавшие на встрече, протестировали набережную города на доступность для маломобильных граждан. Они беспрепятственно преодолели весь этап пути.

Как рассказал «ЗР» Артем Моисеенко, «очень приятно видеть, что в Биробиджане у инвалидов-колясочников есть возможность гулять по набережной и в других местах массового отдыха горожан самостоятельно. С другой стороны, у многих из них нет пандусов в подъездах, поэтому люди все равно сидят дома. Ведь практически все, кто сегодня пришел на встречу с нами на своей набережной были в первый раз. Поэтому, я считаю, что «Доступная среда для инвалидов» должна реализовываться не только для общественных мест и заведений, но и, в первую очередь, в домах, где проживают сами инвалиды. Только тогда трудная и однообразная жизнь людей, заточенных в своих квартирах, станет яркой и наполненной смыслом».

По итогам встречи была выработана стратегия взаимодействия общественной организации инвалидов «Ковчег» с инвалидами и представителями власти ЕАО на год. В том числе, были запланированы совместные поездки в другие регионы и проведение спортивных мероприятий. Первым этапом реализации данной стратегии станет поездка инвалидов ЕАО в Приморский край, где они посетят Дальневосточный палаточный лагерь «Инвалето-2010», проводящийся сейчас на острове Клыкова. Лагерь «Инвалето» был создан организацией инвалидов «Ковчег» с целью социальной реабилитации и оздоровления людей с ограниченными возможностями здоровья на летний период. Планируется, что лагерь будет стоять до конца сентября, и биробиджанские инвалиды смогут его посетить.

Следующим этапом поездки председателя организации инвалидов «Ковчег» по Дальнему Востоку станет встреча с инвалидами города Хабаровска.

«Самые активные инвалиды Хабаровска давно хотят с нами встретиться, так что думаю, эта поездка станет очень продуктивной для нас. За деятельностью нашей организации следят многие инвалиды Дальнего Востока, многие хотят присоединиться к нам. Поэтому в ближайшем будущем мы планируем увеличивать нашу организацию и выходить на региональный уровень. Дальневосточная региональная организация инвалидов «Ковчег» будет иметь представительства почти во всех городах Дальнего Востока. Это позволит нам вести более масштабную и эффективную работу» - говорит Артем Моисеенко.