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В парке Победы появилась аллея Героев

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

3 сентября во Владивостоке в парке Победы (в районе Дома молодежи) состоялась торжественная церемония закладки аллеи Героев, посвященной 65-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие глава Владивостока Игорь Пушкарёв, председатель городской думы Валерий Розов, представители совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане, школьники и представители общественности.

Ветераны, почетные граждане и представители власти совместно с ребятами из общественной организации «Зеленый дозор» высадили порядка десяти хвойных деревьев.

После того как ёлочки были высажены, всех желающих угостили солдатской кашей. Также вниманию присутствующих были представлены лучшие номера фольклорного ансамбля «Вече» и танцевальная ретроплощадка.

Напомним, официально название парку Победы было присвоено весной этого года на комиссии по городской топонимике, а сам парк приведен в порядок, отреставрирован памятник танковой колонне «Приморский комсомолец» в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

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