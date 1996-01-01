09 и 516-516 поддержали перепись

Теперь координаты уполномоченных по Всероссийской переписи населения 2010 года по районам г. Владивостока можно узнать, позвонив в справочные службы 09 и 516-516.

С начала 2010 года органы статистики активно занимаются подбором переписного персонала для подготовки и проведения переписи населения. Организована рубрика "Как стать переписчиком" на сайте Приморскстата (www.primstat.ru), объявления о приеме на работу размещены на информационных стендах в службах занятости, в пассажирских автобусах и других местах.

А теперь владивостокцы могут обратиться по вопросам трудоустройства, организации работы переписных участков и процесса проведения самой переписи в справочные службы города: 09 и "516-516".

Успешное проведение переписи – это дело не только органов статистики, администраций городов и районов края, служб и ведомств, но каждого приморца. Только перепись позволит узнать о нас самих наиболее полно и с разных сторон: сколько нас, какие мы, каков наш образовательный уровень, в каких условиях мы живем, за счет каких источников существуем, на каких языках говорим.

Приморскстат благодарит справочные службы за содействие в подготовке к проведению такого важного государственного мероприятия, как перепись населения и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что переписчики придут в дома приморцев с 14 октября 2010 года. У каждого из них будет соответствующее удостоверение, а в случае возникновения сомнений граждане могут позвонить на переписной участок.