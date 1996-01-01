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Программа переселения не оправдала надежд
Работодатели Приморья оказались не готовы к реализации программы по переселению соотечественников. Не все могут обеспечить переселенцев крышей над головой, а на аренду обещанной на предприятиях зарплаты явно не хватит.
Технически механизм работы программы выглядит очень просто. Желающий стать гражданином Российской Федерации приходит в представительство РФ в своей стране, заполняет анкету и ждет. Сама же анкета преодолевает путь от миграционной службы до органов центра занятости. Попав в службы занятости, анкета потенциального переселенца направляется к работодателям, которые изъявили желание участвовать в программе. В Приморском крае сегодня 31 предприятие предлагает 206 вакансий, 44% из которых - это медперсонал. И уже работодатель решает, подходит ему такой сотрудник или нет. После этого на анкету дается заключение. Если заключение положительное, то будущему жителю оговаривают срок, который его готов ждать работодатель. Там же в заключении оговаривается зарплата, есть или нет жилищные условия. Получив заключение, семья будущих переселенцев решает, а стоит переезжать или нет.
Подробнее о программе «ЗР» рассказал руководитель Управления государственной службы занятости населения по Приморскому краю Евгений МАКАРОВ.
- Сегодня в программе участвуют 6 территорий Приморского края: Артемовский, Уссурийский, Находкинский, Дальнегорский городские округа, Пограничный район и поселок Восток Красноармейского района. За все время работы программы в край поступило 415 анкет соотечественников. За этот год - 76.
- Какие территории лидируют по программе?
- На начало августа в Приморье уже проживают 154 переселенца по программе. Непосредственно 65 участников и 89 членов их семей. Если брать статистику по территориям края, то больше всего граждан переехало в Уссурийский городской округ - там остались жить и работать 19 участников и 21 член их семьи. На втором месте Находкинский городской округ - 39 человек, потом идет Дальнегорский округ - 37 человек. Администрацией Дальнегорска переселенцам были предоставлены благоустроенные квартиры, а работу все участники получили на градообразующем предприятии - ЗАО «Горно-химический комбинат «Бор». В поселке Восток Красноармейского района нашли свое место 6 человек, двое участников программы получили жилье и работу в ОАО «Горнорудная компания «АИР». Также жилье получили и 8 участников программы, переехавшие в Артемовский городской округ. Они были трудоустроены в ЗАО СТНПЦ «Подгородненский». В Пограничный район приехали 7 человек, это 3 участника и 4 члена семей.
- С какими трудностями столкнулись при реализации программы?
- Полностью реализовать программу, как хотелось бы, не удалось. Первая проблема, с которой столкнулись - это жилищная. Не каждый работодатель готов предоставить жилье. Некоторые работодатели готовы предоставлять временное жилье, но и их немного. Плюс еще один момент - среди едущих не так много высококвалифицированных специалистов, что в свою очередь сказывается и на предлагаемой зарплате.
- Какие-либо льготы участникам программы предоставляются?
- Каких-то особых льгот у переселенцев нет. Получив гражданство, они на общих началах получают место в детском саду, медицинское обслуживание. Единственное, по программе всем переселенцам положены «подъемные» и компенсация за перевозку багажа и первоначальное медицинское обследование. Так, каждому участнику полагается по 120 тысяч рублей и по 40 тысяч рублей на каждого члена семьи.
- Евгений Викторович, насколько эффективно реализуется программа, на ваш взгляд?
- Если сравнивать территории Дальнего Востока, а их в программе участвуют три (Приморский и Хабаровский края и Амурская область), то больше всего человек прибыло именно в наш регион. Хотя прогнозировалось больше. На сегодняшний день по стране лидирует Калиниградская область, и многие выбирают центральную часть страны. Чтобы привлечь людей на Дальний Восток, необходимы преференции, необходимо развитие территории. Чтобы человек сюда ехал - должна быть высокооплачиваемая работа и возможность поднаема жилья. Но лучше, конечно, чтобы давалось какое-то жилье самим работодателем. И пока вопрос развития территории, создания новых мест работы и доступность жилья не будет решена, сложно ожидать ранее планируемого успеха от программы. В Китае тоже есть проблема неравномерности населения территории. Юг страны более развит, чем север. И правительство в свою очередь очень рационально подходит к решению проблемы. Там есть своя программа поддержки - государство предлагает с южных, густонаселенных районов переехать на север. При этом решаются вопросы трудоустройства и жилья.
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