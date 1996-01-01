Миллионы на зелень

Нынче Хабаровск утопает в цветах и зелени. За пять лет ежегодные расходы бюджета Хабаровска на озеленение города увеличились более чем в два раза - с 40,6 млн до 81,9 млн руб. В будущем, по словам начальника отдела благоустройства мэрии Ирины КОВАЛЕНКО, эта цифра будет только расти.

Объемы работ по благоустройству территорий города задает специальная программа, ежегодно утверждаемая мэром краевой столицы. Выделенная бюджетом города сумма, как правило, разбивается по двум статьям. К примеру, в этом году расходы по уходу за деревьями, газонами, цветниками, подвесными и стационарными вазонами должна покрыть сумма в 33,7 млн руб. Устройство объемных фигур, цветников и восстановление газонов потребовало большего финансирования - 48,25 млн руб.

Миллионные заказы муниципалитета привлекают предпринимателей, но большую часть работ по озеленению города на протяжении 75 лет выполнял питомник декоративных культур, созданный в 1934 г. как трест «Горзеленхоз». Предприятие за время своего существования несколько раз переименовывалось, однако выжило даже в жесткие 90-е, когда их коллеги в других городах разорились. Хабаровский горзеленхоз повторил их судьбу в 2003 г. - был признан арбитражным судом несостоятельным. Однако на его базе в тот же год было воссоздано муниципальное унитарное предприятие «Питомник декоративных культур». Кроме обветшалых теплиц в наследство от обанкротившегося предприятия ему достались специалисты и колоссальный опыт по озеленению города. Не так давно на территории питомника появились три отапливаемые теплицы площадью 1500 кв. м, но каждый метр специалисты питомника используют ярусно.

- Сегодня питомником занято 38 га земли, - рассказал директор МУП Георгий ЛАПТИЕВ. - Перед нами поставлена задача - в ближайший срок уйти от покупки посадочного материала, все выращивать на своих территориях. А потому площадь питомника будет доведена до 100 га. Тогда мы сможем выполнять муниципальный заказ, держать древесные и цветочные культуры в резерве и заниматься коммерческой деятельностью.

Как известно, ФЗ-94 требует все муниципальные заказы размещать через аукционы, однако ощутимых конкурентов у МУП «Питомник декоративных культур» не появилось. Он берет большую часть муниципального заказа по озеленению. Индивидуальных предпринимателей и небольшие компании в управлении дорог и внешнего благоустройства мэрии не жалуют, хотя в городской практике случая невыполнения условий аукциона еще не было.

- К сожалению, не все компании, которые участвуют в конкурсе, обладают возможностями, какие имеет питомник, - рассказала ландшафтный дизайнер управления дорог и внешнего благоустройства Олеся КАПУРА. - Предприниматели не рассчитывают свои силы. В результате после проверки оказывается, что питомнику приходится подстраховывать победителей аукционов.

У всех на слуху прецедент с озеленением площади Ленина, когда весной этого года муниципальному питомнику пришлось экстренно принять на себе краевой заказ. И питомнику не надо привлекать чужих декораторов - свои имеются. Например, в этом году по инициативе работников около театра Музыкальной комедии были установлены три матрешки, а место рядом с цветочным тигром у входа в парк «Динамо» занял медведь - импровизированные животные стали символизировать герб Хабаровского края.

В следующем году управление планирует освоить вертикальное озеленение, увеличить количество решеток, защищающих газон в районе остановок транспорта, разнообразить городские склоны лабиринтами из кустарников и повсеместно ввести рокарии. Будут обновляться и деревья - они уж в очень почтенном возрасте и потому представляют опасность для горожан. Сосны, тополя серебристые и пирамидальные, бархаты амурские, клены, лиственницы планируют разместить, посвятив каждую улицу определенному виду, например, кленовая улица.

Однако от многих идей приходится отказываться. И не только в виду климатических и экологических условий - сноска на культуру горожан.

- Должно пройти много времени, прежде чем горожане почувствуют ответственность за зеленые насаждения, - считает Олеся Капура. - Что касается ландшафтного дизайна, то, думаю, рано или поздно, но мы переймем опыт ближайшего соседа - КНДР, цветочные композиции которого для меня образец.