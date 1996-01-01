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Статистика для школьников
Приморскстат расширяет аудиторию пользователей статистической информации и демонстрирует свои возможности ученикам приморских школ.
На 40-й сессии ООН 20 октября было объявлено Всемирным днем статистики. В рамках мероприятий, посвященных этому Дню, Году Учителя в России и предстоящей Всероссийской переписи населения 2010 года, Приморскстат проводит молодежную конференцию "Приморский край в зеркале статистики".
Мероприятие в таком формате проводится Приморскстатом впервые. К участию в конференции приглашаются представители Департамента образования Приморского края и Управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока, преподавательский состав ряда школ и лицеев города, а также школьники старших классов.
Цель конференции - демонстрация возможностей органов государственной статистики Приморья учащимся общеобразовательных школ края. Специалисты Приморскстата расскажут о социально-экономическом положении Приморья и Владивостока посредством презентаций, о значении Всероссийской переписи населения для нашего края и проведут викторины и конкурсы среди гостей конференции.
Круглый стол для представителей органов власти, руководителей и преподавательского состава общеобразовательных учреждений позволит обменяться мнениями о новом опыте работы Приморскстата и перспективах его использования в педагогической работе, в т.ч. при работе над учебником "Экономическая география Приморского края".
Мероприятие состоится 15 сентября 2010 года в 15.00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 57, конференц-зал Приморскстата (каб. 49). Аккредитация участников – по тел./факсу 43-25-97,e-mail:kadr@primstat.ru.
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