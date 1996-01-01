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Это звание к праздникам не дают
Так считает Валелий РОЗОВ, председатель Думы Владивостока, активный сторонник получения Владивостоком звания города воинской славы.
Анонсированное предположение о присвоении городу этого звания 2 сентября, к впервые всероссийски отмечаемому Дню окончания Второй мировой, оказалось не более чем версией.
- Звание будет, точно будет! Но его, как показывает практика, никогда не приурочивают к юбилеям городов или памятным датам, - сказал «ЗР» Валерий Розов. – Комиссия, решающая давать или нет звание города воинской славы, собирается лишь два раза в год: 4 мая и 4 ноября.
Очередь Владивостока наступит предстоящей осенью. Как уже писал «ЗР», резолюция рабочей группы оргкомитета «Победа», побывавшей во Владивостоке в начале августа, весьма благоприятная. Валерий РОЗОВ уверен в том, что воинская слава к Владивостоку придет, это подтверждает копия письма губернатора ДАРЬКИНА на имя Президента РФ с просьбой присвоить звание с резолюцией последнего: «НАРЫШКИНУ. Идея правильная. Подготовьте документы».
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