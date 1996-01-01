ДВГТУ делает ставку на первоклассников

120 первоклассников 1 сентября стали членами большой семьи гуманитарной гимназии инженерно-экономического института ДВГТУ.

По словам заведующей гуманитарной гимназии Натальи Каплиной, такое количество малышей они принимают уже не впервые. Желающих учиться в гимназии было гораздо больше, но в силу недостатка площадей создали только четыре первых класса, в каждом их которых по 30 учащихся. В настоящее время в образовательном учреждении будет обучаться свыше 700 детей.

«Педагогический коллектив гимназии должен быть коллективом единомышленников, для которых интересы ребенка являются приоритетными», - считает заведующая гимназией. - Этот год для всех особенный – Год учителя. И 1 сентября, в день знаний в торжественной обстановке каждый первоклашка получил свой первый диплом, подчеркивающий его особенный статус – «Первоклассник Года учителя».

В торжественной линейке, посвященной началу учебного года, приняли участие родители, представители Департамента образования и науки администрации Приморского края, администрации г. Владивостока.

Поздравили учащихся гуманитарной гимназии ректор ДВГТУ Анвир Амрулович Фаткулин и директор инженерно-экономического института ДВГТУ Николай Ефимович Марфенко.