Дни мира в «Океане»

В честь ознаменования 65-летия окончания Второй мировой войны во Всероссийском детском центре «Океан» пройдут праздничные мероприятия. Их участниками станут около 1000 детей из 27 субъектов Российской Федерации, а также ветераны и почетные гости праздника.

3 сентября в «Океане» состоятся Линейка памяти, торжественная церемония открытия мемориальной доски на восстановленном в ВДЦ «Океан» фортификационном сооружении «Каменно-бутовой ДОТ № 284 класса М3 постройки 1941 года», встречи детей с ветеранами, вечер «Песня в солдатской шинели...», театрализованнный праздник «Дни Мира на Тихом океане».