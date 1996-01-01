Первоклассный день

Этот учебный год для приморского образования начался со знаменательного события. Накануне в селе Многоудобное Шкотовского района открылась современная школа. В ней будут обучаться около 100 сельских ребятишек.

Важно, что в новый учебный год все приморские школы вступают полностью подготовленными, без замечаний со стороны служб Роспотребнадзора и Госпожнадзора по Приморскому краю. На подготовительные мероприятия направлено 313,4 млн руб. Из них более 26 млн руб. израсходовано на выполнение требований к санитарно-эпидемиологическому состоянию помещений. Еще 33,5 млн руб. направлено на обеспечение пожарной безопасности.

По информации департамента образования и науки края, в наступившем учебном году к сдаче единого государственного экзамена будут готовиться 12700 одиннадцатиклассников.

Впервые в этом году все муниципальные образования края включаются в государственную итоговую аттестацию. Экзамены в форме ГИА предстоит сдавать почти 19 тысячам девятиклассников, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.