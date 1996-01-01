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Наша память будет «длиннее»?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

День окончания Второй мировой войны, ежегодно отмечаемый во всем мире 2 сентября, на российском Дальнем Востоке вспоминали торжественными «Днями мира на Тихом океане». В метрополии о нем не вспоминали вовсе.

Но уже начиная с этого года «Дни мира» стали еще одной «красной» датой российского календаря. Президент РФ подписал указ, по которому 2 сентября в России памятная дата - День окончания Второй мировой войны. Глава государства посчитал, что этот день в истории должен быть выделен особо, а как считают жители Владивостока?

Сергей КОНДРАТЕНКО, руководитель ветеранской организации «Контингент», ветеран боевых действий:

- Я вообще считаю, что День Победы должен быть одним и приходится на 2 сентября 1945 г.– день, когда капитулировала последняя страна, развязавшая войну. С точки зрения исторической правды так было бы ближе к истине. В конце концов День Победы в Великой Отечественной войне мы празднуем 9, а не 2 мая, когда капитулировала фашистская Германия.

Что же до меня лично, то я дальневосточник, и мои родители, родители моей жены воевали с милитаристской Японией, и этот день для меня не менее важен, чем День Победы над немецким фашизмом. И здесь решение Президента РФ увековечить этот день, сделать его памятным я только приветствую!

Юрий ТАРЛАВИН, председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза военнослужащих:

- День окончания Второй мировой войны - знаменательная дата, напрямую касающаяся нас дальневосточников. Не побоюсь громких слов, но в том, что такая памятная дата появилась, прямая заслуга нашей краевой организации профсоюза военнослужащих! Это итог пятилетней борьбы за право появления Дня памяти, а также с теми, кто был противником увековечения подвига советских воинов и дальневосточных тружеников тыла. Смешно, грешно сказать, но были и такие персоналии, кто громогласно заявлял, что Маньчжурская наступательная операция, в конечном счете приведшая к разгрому японской Квантунской армии и фактическому поражению Японии в войне, – это акт агрессии со стороны Советского Союза по отношению к Японии! Тем самым была нарушена историческая правда и громогласно было высказано неуважение к памяти погибших солдат. То, что глава государства подписал соответствующий закон, учредив этот памятный день, – торжество исторической справедливости и правды, дань уважения подвигу, к которому дальневосточники имеют самое прямо отношение!

Елена, продавец:

- Надеюсь, что с увековечением судьбоносных для нашей страны и ее людей исторических рубежей наша память будет «длиннее», что удастся достучаться до умов и сердец нынешней молодежи, которая, увы, не блещет знанием истории.

Геннадий Николаевич, частный предприниматель:

- Придание Дню окончания Второй мировой войны государственного статуса и включение его в реестр государственных памятных дат – закономерно, и я удовлетворен, что поставлена еще одна точка в Российской истории. «Дни мира на Тихом океане» и торжества связанные с этим, также возвращали нас к памяти, но само название и характер, с каким мы подходили к ним, больше походили на этакий реверанс в сторону Японии. Российская государственная власть сделала еще один шаг, трудный, надо сказать, но делающий еще более затруднительным пересмотр итогов мировой войны, а также всякие притязания к территориям, чья российская принадлежность у большинства жителей страны не вызывает ни малейшего сомнения…

Михаил РОМАНОВ, руководитель пресс-службы Владивостокской Епархии:

- Русская Православная Церковь на протяжении всей своей истории неустанно молится о воинстве, а также свято чтит память тех, кто жизнь свою отдал за други своя, за веру и Отечество. Заупокойные богослужения будут совершены и в сам день окончания Второй мировой войны — 2 сентября. Также к этой памятной дате будет приурочен общегородской крестный ход с Порт-Артурской и Албазинской иконами Божией Матери, который пройдет 5 сентября по Океанскому проспекту от Покровского кафедрального собора до Центральной площади.

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