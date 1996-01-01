Полмиллиона пассажиров принял аэропорт Владивосток

С января по июнь 2010 г. в аэропорту Владивосток было обслужено более 2,5 тыс. рейсов, что на 15% превышает аналогичные показатели 2009 г. Доходы предприятия выросли на 46%, рост чистой прибыли составил 32%.

За полгода услугами аэропорта воспользовались 546 тыс. пассажиров, что на 36% больше, чем за первое полугодие 2009 года. В июле совокупный пассажиропоток составил 136 тыс. человек, что уже на 16% больше, чем в июле 2009-го. На внутренних линиях в минувшем месяце было обслужено 114 тыс. пассажиров, на международных - 22 тыс. Наиболее популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Камчатка, Краснодар, Сеул, Пекин и возобновившийся Далянь.