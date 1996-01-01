Дотации селу растут

С августа в Приморье начинаются выплаты на техническое перевооружение села. Всего до конца года на эти цели будет направлен 81 млн руб. По информации специалистов, меры государственной поддержки оказываются приморским аграриям в рамках государственной программы по развитию сельскохозяйственного производства. На этот год общий объем выплат составит более 920 млн руб., и с начала года уже выплачено местным сельхозпроизводителям 296,6 млн руб., причем треть на животноводство.